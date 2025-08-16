انتشار کارنامه کنکور ۱۴۰۴ تا ۵ شهریور؛ آغاز انتخاب رشته از ۹ شهریور

به گزارش خبرنگار مهر، رضا محمدی در گفتگو با یک برنامه تلویزیونی با اعلام این خبر افزود: کارنامه نتایج اولیه آزمون سراسری سال ١۴٠۴ (نوبت اول و دوم) از ۲۴ مردادماه ۱۴۰۴ بر روی سامانه سامانه جامع آزمون سراسری به نشانی my.sanjesh.org در دسترس داوطلبان قرار گرفته و داوطلبان حتماً باید تا ۲۶ مرداد، گروه اصلی خود را در سامانه سازمان سنجش انتخاب کنند.

وی ادامه داد: برای هرکدام از متقاضیان که در یک یا چند نوبت آزمون سراسری شرکت کرده‌اند، کارنامه ملاک عمل در گروه آزمایشی اصلی و گروه زبان یا هنر صادر می‌شود. کارنامه شامل بیشترین نمره کل آزمون اختصاصی، نمره کل سابقه تحصیلی، نمره کل نهایی و رتبه در سهمیه و رتبه کشوری است و می‌توانند آن را در حساب کاربری خود در سامانه سنجش مشاهده کنند.

انتشار کارنامه ملاک عمل انتخاب رشته کنکور سراسری سال ۱۴۰۴ در روزهای چهارم یا پنجم شهریورماه

معاون وزیر علوم یادآور شد: کارنامه ملاک عمل انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ در روزهای چهارم یا پنجم شهریورماه در اختیار داوطلبان قرار می‌گیرد. همچنین در روزهای ۸ و ۹ شهریورماه انتخاب رشته و ثبت نام رشته‌های بدون آزمون (پذیرش صرفاً با سوابق تحصیلی) نیز آغاز می‌شود.

محمدی خاطرنشان کرد: داوطلبان مجاز به انتخاب رشته می‌توانند ۱۵۰ کدرشته محل را انتخاب کنند.

انتخاب رشته کنکور سراسری ۱۴۰۴ از ۹ تا ۱۵ شهریورماه

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به زمان بندی انتخاب رشته کنکور سراسری ۱۴۰۴ تاکید کرد: برنامه ریزی شده زمان انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ از ۹ تا ۱۵ شهریورماه انجام گیرد.

وی با اشاره به زمان شروع سال تحصیلی گفت: با توجه به شرایط انتخاب رشته و رشته‌های نیمه متمرکز که دارای شرایط خاص هستند، امیدواریم نیمه اول مهرماه بتوانیم سال تحصیلی را آغاز کنیم. البته شروع سال تحصیلی ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ زودتر اتفاق می‌افتد.

محمدی گفت: تعداد ۹۵۷ هزار و ۷۹۸ نفر در نوبت اول آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ و تعداد ۸۲۲ هزار و ۹۵۳ نفر در نوبت دوم آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ شرکت کرده‌اند که با توجه به اینکه برخی داوطلبان در یک یا چند گروه آزمایشی شرکت کرده‌اند پیش بینی می‌شود حدود یک میلیون و ۱۲۰ هزار نفر در مرحله انتخاب رشته شرکت کنند.

اعلام نتایج دانشگاه فرهنگیان در آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ طی روزهای آینده

وی درباره اعلام نتایج دانشگاه فرهنگیان در آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ گفت: درصدد هستیم که نتایج دانشگاه فرهنگیان را طی روزهای آینده اعلام کنیم. مسئله‌ای که درباره دانشگاه فرهنگیان وجود دارد این است که اگر داوطلبان بخواهند در دانشگاه فرهنگیان ادامه تحصیل دهند، می‌توانند آن را تأیید کنند اما اگر علاقه‌ای به تحصیل در دانشگاه فرهنگیان ندارند فرصتی برای آنها در نظر گرفته می‌شود که از پذیرش دانشگاه فرهنگیان انصراف دهند.

برای سال ۱۴۰۵ یک نوبت کنکور سراسری برگزار می‌شود

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور خاطرنشان کرد: برای سال ۱۴۰۵ یک نوبت کنکور سراسری برگزار می‌شود. البته کنکور اختصاصی دانشگاه فرهنگیان را نیز خواهیم داشت. در کنکور سراسری سال ۱۴۰۵ میزان درصد سوابق تحصیلی ۶۰ درصد و سهم کنکور ۴۰ درصد است. بنابراین منطقی نیست که برای ۴۰ درصد کنکور دو نوبت آزمون برگزار شود در صورتی که ۱۰ درس سهم ۶۰ درصدی دارند. پس باید به روح و روان داوطلبان هم توجه کنیم.