موبایل های سامسونگ و گوگل گرانتر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، دلیل این امر احتمال بحران تراشه های حافظه RAM است که به نظر می رسد هیچ شرکت فناوری نتوانسته از آن فرار کند.

براساس گزارش وب سایت «۹ تا ۵ گوگل» یک موبایل «پیکسل ۱۰a» اکنون ۱۰۰ دلار بیشتر شده است. از سوی دیگر نشریه «اندروی اتوریتی» نوشته سامسونگ نیز قیمت موبایل های سری گلکسی A را بیشتر کرده که این امر دومین افزایش قیمت محصولات شرکت کره ای در هفته جاری به حساب می آید.

در نتیجه افزای قیمت دستگاه ها، اکنون بهای موبایل گلکسی A۱۷ ۵G از ۲۰۰ به ۲۷۰ دلار افزایش یافته است. آخرین باری که قیمت این دستگاه افزایش یافته در ماه آگوست بود. بهای گلکسی A۲۷۵G نیز از ۳۵۰ به ۳۸۰ دلار، بهای گلکسی A۳۷۵G از ۴۵۰ به ۴۹۰ دلار و قیمت گلکسی A۵۷ ۵G از ۵۵۰ به ۶۰۰ دلار تغییر کرده است. موبایل های سری A سامسونگ حدود ۳۰ تا ۷۰ دلار گرانتر از قبل شده اند.

گوگل فروش موبایل های پیکسل ۱۰a را با بهای ۴۹۹ دلار درمارس سال جاری میلادی آغاز کرد اما اکنون با افزایش قیمت ۱۰۰ دلاری بهای دستگاه به ۵۹۹ دلار می رسد.

این قیمت همچنان در مقایسه با سایر مدل‌های پیکسل، در محدودهٔ ارزان‌تر قرار می‌گیرد، اما دیگر مثل گذشته معاملهٔ چندان خوبی به حساب نمی‌آید. البته این قیمت همچنان در مقایسه با سایر مدل‌های پیکسل، در محدوده ارزان‌تر قرار می‌گیرد، اما مانند گذشته معامله چندان خوبی به حساب نمی‌آید. به نوشته وب‌سایت MobileSyrup این تغییرات در کانادا حتی چشمگیرتر است، به طوریکه همین دستگاه با قیمت ۶۷۹ دلار عرضه شد، اما اکنون قیمت آن به ۸۴۹ دلار رسیده است.