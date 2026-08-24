به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، شرکت چینی شیائومی به‌دلیل افزایش شدید قیمت تراشه‌های حافظه، هزینه تولید گوشی‌های هوشمند خود را افزایش داده و بخشی از این هزینه‌ها را به قیمت محصولات منتقل کرده است.

لو ویبینگ، رئیس بخش گوشی‌های هوشمند شیائومی، پیش‌تر اعلام کرده بود افزایش قیمت تراشه‌های حافظه بسیار بیشتر از انتظار بوده و فشار هزینه‌ای بر محصولات این شرکت وارد کرده است.

افزایش قیمت حافظه‌های DRAM و NAND در ماه‌های اخیر به یکی از چالش‌های اصلی تولیدکنندگان گوشی‌های هوشمند تبدیل شده است. رشد تقاضا برای حافظه‌های مورد استفاده در زیرساخت‌های هوش مصنوعی باعث شده بخش قابل‌توجهی از ظرفیت تولید به مراکز داده اختصاص پیدا کند و عرضه حافظه برای محصولات الکترونیکی مصرفی محدودتر شود.

شیائومی در سال ۲۰۲۶ نیز تحت فشار افزایش هزینه قطعات قرار گرفته است. در سه‌ماهه دوم سال، درآمد بخش گوشی‌های هوشمند این شرکت ۷.۵ درصد کاهش یافت و افزایش هزینه حافظه به کاهش حاشیه سود آن منجر شد.

بر اساس گزارش‌های جدید، کمبود حافظه همچنان بازار گوشی‌های هوشمند را تحت تأثیر قرار داده و افزایش قیمت محصولات به یکی از راهکارهای تولیدکنندگان برای جبران هزینه‌های بالاتر تبدیل شده است. برآوردهای کانترپوینت نیز نشان می‌دهد کمبود تراشه‌های حافظه در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۶ باعث کاهش ۱۱ درصدی عرضه جهانی گوشی‌های هوشمند شده است.