به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، اگر کاربران موبایل های این شرکت خواستار استفاده از Quick Measure یا AR Doodle برای دستگاه های گلکسی هستند، بهتر است هرچه زودتر آنها را دانلود کند زیرا شرکت کره ای اپ های مذکور را در ۳۱ دسامبر پاک می کند. البته سامسونگ اظهار کرده احتمالا در آینده آنها را دوباره ارائه می کند.

اپ Quick Measure یک خط کش واقعیت مجازی است که به کاربر امکان اندازه گیری مسافت ها و مناطق مورد نظر در دنیای واقعی را می دهد. اپ AR Doodle نیز به کاربر امکان می دهد جلوه های ویژه سه بعدی به عکس ها و ویدئوها اضافه کند.

سامسونگ اطلاعیه های مشابهی را برای حذف هریک از اپ هایش در فروشگاه گلکسی منتشر کرده است. در بیانیه شرکت آمده است پس از ۳۱ دسامبر، دانلود جدید این برنامه ها و پشتیبانی برای به روز رسانی اپ های موجود متوقف می شود. کاربر اگر قبلا این اپ ها را دانلود کرده باشد، می تواند همچنان از آنها استفاده کند اما باید به خاطر داشته باشد برخی ویژگی های آن ممکن است به درستی کار نکنند.

همچنین این شرکت اضافه کرد این اپ ها به روز رسانی های مربوط به سازگاری را برای نسخه های آتی سیستم عاملش را دریافت نمی کنند. به همین دلیل با به روز رسانی دستگاه مجهز به OS در ۲۰۲۷ میلادی ممکن است به از کار افتادن Quick Measure یا AR Doodle شود.