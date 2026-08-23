مشتریان انویدیا با افزایش بیش از ۱۵ درصد قیمت روبرو می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز به گفته منابع آگاه از امر افزایش قیمت ها مشمول سیستم هایی که اوایل سال آینده بارگیری و دستگاه هایی که با تراشه های پرچمدار «وراروبین» و «گریس بلک ول» ساخته می شود، خواهد شد. میزان این افزایش‌ها به نسل تراشه‌های انویدیا و پیکربندی حافظه بستگی خواهد داشت.

شرکت هایی که تحت قرارداد با اپراتور دیتاسنترهای بزرگ مانند مایکروسافت، گوگل و اورکل، سرور می سازند، اخیرا درباره افزایش قیمت های آینده به مشتریانشان اطلاع رسانی کرده اند. انویدیا که تراشه هایش بخش عظیمی از زیرساخت هوش مصنوعی را تشکیل می دهد، قرار است در روزهای آینده درآمد سه ماهه دوم سال ۲۰۲۶ خود را اعلام کند.