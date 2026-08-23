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۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۵۶

مشتریان انویدیا با افزایش بیش از ۱۵ درصد قیمت روبرو می شوند

مشتریان انویدیا با افزایش بیش از ۱۵ درصد قیمت روبرو می شوند

به برخی از بزرگترین مشتریان انویدیا اعلام شده قیمت سرورهای حاوی تراشه های هوش مصنوعی در بسیاری موارد همراه با افزایش هزینه های حافظه تراشه، بیش از ۱۵ درصد رشد می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز به گفته منابع آگاه از امر افزایش قیمت ها مشمول سیستم هایی که اوایل سال آینده بارگیری و دستگاه هایی که با تراشه های پرچمدار «وراروبین» و «گریس بلک ول» ساخته می شود، خواهد شد. میزان این افزایش‌ها به نسل تراشه‌های انویدیا و پیکربندی حافظه بستگی خواهد داشت.

شرکت هایی که تحت قرارداد با اپراتور دیتاسنترهای بزرگ مانند مایکروسافت، گوگل و اورکل، سرور می سازند، اخیرا درباره افزایش قیمت های آینده به مشتریانشان اطلاع رسانی کرده اند. انویدیا که تراشه هایش بخش عظیمی از زیرساخت هوش مصنوعی را تشکیل می دهد، قرار است در روزهای آینده درآمد سه ماهه دوم سال ۲۰۲۶ خود را اعلام کند.

کد مطلب 6924855

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