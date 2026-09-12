قیمت آیفون ۱۷ گرانتر می شود!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا، این شرکت قیمت آیفون ۱۷، آیفون ۱۷ ای، آیفون ایر و آیفون ۱۶ را، هر کدام ۱۰۰ دلار افزایش داده است. این امر در آمریکا به معنای آن است که قیمت پایه آیفون ۱۷ به ۸۹۹ دلار، آیفون ای به ۶۹۹ دلار و آیفون ایر به ۱۰۹۹ دلار می رسد.

همچنین بهای آیفون ۱۶ با حافظه ۱۲۸ گیگابایت نیز ۷۹۹ دلار خواهد بود. قیمت های جدید این دستگاه ها در تمام مناطقی که عرضه می شوند، اعمال می شود.

چنین اقدامی غیر عادی است زیرا اپل معمولا پس از عرضه دستگاه های جدید بهای موبایل های سال گذشته را کاهش می دهد. اما فرایند جدید افزایش قیمت به کمبود حافظه تراشه مربوط به تقاضای انبوه برای دیتاسنترهای هوش مصنوعی مرتبط است. اپل هم اکنون قیمت دستگاه هایی مانند رایانه های مک، آی پد ها و هوم پادها را به دلیل افزایش قیمت قطعات، بیشتر کرده است.

زمانبندی افزایش قیمت دستگاه ها نشان می دهد چگونه کمبود در زنجیره ذخایر روی قیمت مصرف کننده کالا و حتی موبایل های قدیمی تر تاثیر می گذارد.