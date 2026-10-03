به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، شرکت ادواردز دریچه قلبی جدیدی به نام «Autus» طراحی کرده که یک دریچه ریوی مصنوعی با قابلیت تنظیم اندازه است و برای پیوند در کودکان مبتلا به بیماری‌های مادرزادی قلبی توسعه یافته است.

براساس پژوهشی که در نشریه «National Library of Medicine» منتشر شده، سالانه حدود ۴۰۰ هزار کودک در آمریکا با نوعی بیماری مادرزادی قلبی متولد می‌شوند که حدود ۳۰ درصد از این موارد به اختلالات دریچه‌های قلب مربوط است.

دریچه قلب بافتی است که مانند یک درِ یک‌طرفه عمل می‌کند و با باز و بسته شدن، جریان خون را در مسیر درست هدایت می‌کند. از جمله اختلالات مادرزادی مهم در دریچه ریوی، که در سمت راست قلب قرار دارد، می‌توان به تنگی و ناهنجاری‌های ساختاری این دریچه اشاره کرد. تنگی دریچه ریوی زمانی رخ می‌دهد که دریچه به اندازه کافی باز نمی‌شود و عبور خون از قلب به سمت ریه‌ها محدود می‌شود.

پیوند دریچه‌های ریوی مصنوعی از مدت‌ها قبل امکان‌پذیر بوده است، اما این دریچه‌ها معمولاً با رشد کودک نیاز به تعویض دارند. در نتیجه، کودکان ممکن است در طول دوران رشد خود به چندین عمل جراحی برای جایگزینی دریچه با نمونه بزرگ‌تر نیاز داشته باشند.

دریچه Autus را می‌توان در کودکان نوپا و پیش‌دبستانی در محل قرارگیری دریچه‌ای با قطر ۱۳ میلی‌متر کاشت. ویژگی متمایز این دریچه، امکان افزایش اندازه آن پس از کاشت و همگام شدن با رشد کودک است.

این دریچه با استفاده از یک کاتتر بالنی، شامل لوله‌ای باریک با بالنی در انتهای آن که قابلیت انبساط دارد، پس از جراحی بزرگ‌تر می‌شود. قطر دریچه می‌تواند در نهایت به ۲۲ میلی‌متر برسد؛ اندازه‌ای که با برخی دریچه‌های مصنوعی مورد استفاده در بزرگسالان قابل مقایسه است.

این فناوری می‌تواند تعداد جراحی‌های مورد نیاز برای تعویض دریچه در دوران رشد کودک را کاهش دهد و در نتیجه، میزان مواجهه کودکان مبتلا به بیماری‌های مادرزادی قلبی با خطرات ناشی از جراحی‌های متعدد را کمتر کند.