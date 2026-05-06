بازسازی سلول قلب بعد از حمله قلبی تأیید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، این یافته ها فرضیات قدیمی درباره آنکه آسیب قلبی دائمی است را به چالش می کشد و راهی به سوی درمان‌های احیا کننده فراهم می کند. پژوهش مذکور توسط محققان دانشگاه سیدنی، انستیتو بایردد و بیمارستان رویال پرنس آلفرد انجام شده و نشان می دهد قلب حتی پس از زخم شدن می تواند سلول های ماهیچه ای تولید کند.

حمله قلبی ممکن است یک سوم سلول های قلب را نابود کند. هرچند نرخ زنده ماندن پس از حمله قلبی بهبود یافته اما بسیاری از بیماران دچار نارسایی قلبی و نیازمند پیوند این عضو می شوند. یافته های جدید نشان می دهد قلب انسان توانایی طبیعی برای ترمیم خود دارد.

به گفته محققان قابلیت بازتولید سلول های ماهیچه ای برای احیای عملکرد قلب کافی نیست اما می توان در آینده آن را بهبود بخشید.

«رابرت هوم» در این باره می گوید: تاکنون ما اینطور تصور می کردیم زیرا سلول های قلب پس از حمله قلبی می میرند و این مناطق از قلب به طور ترمیم ناپذیری آسیب می بینند. در نتیجه توانایی قلب برای پمپاژ خون به اعضای بدن کمتر می شود. تحقیق ما نشان می دهد هرچند قلب پس از حمله دچار زخم می شود اما سلول های ماهیچه ای جدیدی می سازد که احتمالات جدیدی را فراهم می کنند.

پژوهش مذکور تایید می کند که میتوز کاردیومیوسیت‌ها (یا تقسیم سلولی در عضله قلب) پس از سکته قلبی در انسان‌ها نیز رخ می‌دهد. این موضوع پیش‌تر فقط در مدل‌های حیوانی مشاهده شده بود.

محققان نمونه بافت‌های جمع آوری شده از بیماران زنده که تحت عمل بای پس قرار گرفته بودند را جمع آوری کردند. این نمونه ها مربوط به مناطق سالم و آسیب دیده قلب بود و شواهدی مستقیم از باز تولید سلول‌های قلبی بود.