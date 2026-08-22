درمان نارسایی قلب با سلول بنیادی ممکن شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، بیماران دچار نارسایی قلبی با علائمی مانند تنگی نفس، خستگی، تورم در پاها،افزایش وزن سریع و سرفه های زیاد روبرو می شوند. هرچند در حال حاضر پیوند قلب درمان اصلی برای این بیماری است، اما اهداکنندگان اندک هستند.

اکنون محققان در بیمارستان نانجینگ درام تاور در چین نشان دادند یک روش درمانی مبتنی بر سلول بنیادی به تحریک رشد بافت جدید قلب و احیای عملکرد در ۹ تن از ۱۰ بیماران دچار نارسایی قلبی شد و از سوی دیگر به کند شدن روند پیری ماهیچه های قلبی کمک می کند.

به ۱۰ بیمار در این آزمایش بالینی سلول های بنیادی تزریق شدند که قادر بودند رشد کنند و به سلول های ماهیچه قلبی متمایز شوند.

سلول های بدن بیمار نخست به سلول‌های بنیادی غیر تخصصی به نام iPSCs و سپس به سلول های ماهیچه قلبی و در مرحله بعد به سلول های ماهیچه قلبی متمایز شدند. پس از آن سلول های مذکور به مناطق بیمار قلب تزریق شدند.

تحقیقات قبلا نشان داده بود iPSCs می توانند خود را ترمیم کنند و به هرگونه سلولی در بدن تبدیل شوند.

تمام عملکردهای قلب فرد بیمار با استفاده از عکسبرداری، تست های آزمایشگاهی و ارزیابی عملکرد قلبی رصد می شد.

در مقایسه با شرکت کنندگان گروه کنترل،۹ نفر از ۱۰ فرد دریافت کننده سلول های بنیادی تزریقی شاهد بهبود عملکرد قلب در ۱۲ ماه پس از آن بودند.

عملکرد قلب آن‌ها بهبود یافت، به‌طوری که تنها علائم خفیفی باقی ماند و امکان انجام فعالیت‌های روزمره به صورت عادی فراهم شد و از سوی دیگر در تنگی قفسه سینه و تنگی نفس بهبودی قابل توجهی مشاهده شد.

آنها همچنین در تست های پیاده روی شش دقیقه ای عملکرد بهتری داشتند به طوریکه تقریبا دو برابر بهبود مشاهده شده در گروه کنترل بود.

محققان همچنین متوجه شدند پس از درمان با سلول‌های بنیادی، میزان خون پمپاژ شده در هر ضربان قلب بیماران، به‌طور میانگین بهبود یافته است.

در مقابل، تنها ۶۰ درصد از بیماران گروه کنترل به این سطح از بهبودی دست یافتند و یک بیمار نیز هشت ماه پس از جراحی فوت کرد.

به گفته پژوهشگران، هیچ‌گونه عارضه جانبی شدیدی در بیمارانی که تحت این درمان قرار گرفته بودند، مشاهده نشد.