به گزارش خبرگزری مهر به نقل از ورایتی، جولین مور در جشنواره فیلم رم ۲۰۲۶ با جایزه یک عمر دستاورد هنری تجلیل می‌شود. این بازیگر برنده اسکار در مراسم افتتاحیه با نمایش فیلم جدیدش «اوِلین» به کارگردانی جسی آیزنبرگ، جایزه خود را از دست وی دریافت خواهد کرد.

در حالی جشنواره فیلم رم با انتشار بیانیه‌ای این خبر را اعلام کرد که ماه پیش مور جایزه آیکون طلایی جشنواره فیلم زوریخ را برای «اِوِلین» دریافت کرد. این فیلم پس از نمایش در جشنواره تلوراید و دریافت نقدهای مثبت، برای نخستین بار در سطح بین‌المللی در این جشنواره سوئیسی اکران شد.

این فیلم حاصل دومین همکاری مور با آیزنبرگ است. اولین کارگردانی آیزنبرگ با فیلم «وقتی دنیا را نجات می‌دهی» در سال ۲۰۲۲ هم با بازی مور ساخته شده بود و حالا در فیلم سوم آیزنبرگ به عنوان کارگردان، بار دیگر جولین مور نقش‌آفرینی کرده است.

در فیلم «اِوِلین»، مور نقش یک زن خانه‌دار خجالتی و بی‌تکلف به نام مونا فریدمن را بازی می‌کند که برای نقشی کوچک در یک تئاتر محلی کوچک انتخاب می‌شود و ناگهان به یک بازیگر متعصب حامی سبک متد بدل می‌شود که حاضر است برای محافظت از تمامیت هنری نقش حاشیه‌ای خود هر کاری انجام دهد و حتی در برابر کارگردان سلطه‌گر بایستد.

اوون گلیبرمن، منتقد ارشد فیلم ورایتی، در نقد خود از این فیلم به عنوان یک نامه عاشقانه‌ پیچیده در ستایش شکوه تئاتر محلی یاد کرد و افزود: چیزی که آن را منسجم نگه می‌دارد، نرمی حضور آیزنبرگ به عنوان یک نویسنده-کارگردان و بازی کاملاً شگفت‌انگیز جولین مور است که مثل یک چهره گوشه‌گیر مچاله شده نیاز به شکوفا شدن دارد.

جولین مور برای فیلم «هنوز آلیس» برنده جایزه اسکار شد و برای فیلم‌های «دور از بهشت»، «ساعت‌ها»، «پایان رابطه» و «شب‌های بوگی» نامزدی اسکار را به دست آورد. او جایزه بهترین بازیگر زن جشنواره کن را برای فیلم «نقشه‌هایی به سوی ستارگان»، در ونیز برای فیلم «دور از بهشت» و در برلین برای فیلم «ساعت‌ها» دریافت کرد.

جشنواره فیلم رم از ۱۳ تا ۲۵ اکتبر (۲۱ مهر تا ۳ آبان) برگزار می‌شود.