به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، جشنواره بین‌المللی فیلم کارلووی واری امسال شصتمین دوره خود را از ۳ تا ۱۱ جولای (۱۲ تا ۲۰ تیر) برگزار می‌کند و قصد دارد در این دوره از مگی جیلنهال، بازیگر، کارگردان و فیلمنامه‌نویس، و جسی آیزنبرگ، بازیگر، کارگردان و فیلمنامه‌نویس، تجلیل کند.

مدیر هنری این جشنواره از مگی جیلنهال و جسی آیزنبرگ به عنوان هنرمندانی یاد کرد که با حساسیتی خاص از چهره‌های «فراآتلانتیک» متمایز هستند و با کار خود دنیای جدید و اروپا را به هم وصل می‌کنند و در عین حال از اساسی‌ترین عناصر هر ۲ سنت در کار خود بهره می‌گیرند.

وی افزود: طنز روشنفکران نیویورکی با خرد، استعداد و روشی بدیع برای دیدن جهان در کار آنها ترکیب شده است.

قرار است در مراسم افتتاحیه، جایزه رئیس جشنواره به جیلنهال که جایزه گلدن گلوب و ۲ بار نامزدی اسکار را در کارنامه دارد، اهدا شود. علاوه بر این فیلم «عروس!» محصول ۲۰۲۶ که جیلنهال نویسندگی، کارگردانی و تهیه‌کنندگی آن را بر عهده داشت، در جشنواره به نمایش گذاشته خواهد شد. این فیلم تلاشی جدید برای ارائه داستان کلاسیک فرانکنشتاین است و از فیلم «عروس فرانکنشتاین» محصول ۱۹۳۵ الهام گرفته شده است. جسی باکلی، کریستین بیل، آنت بنینگ، پنه‌لوپه کروز، پیتر سارسگارد و جیک جیلنهال بازیگران این فیلم هستند.

مگی جیلنهال اولین کارگردانی خود را با اقتباس از رمان «دختر گمشده» اثر النا فرانته، با بازی اولیویا کولمن، داکوتا جانسون و جسی باکلی انجام داد که ۳ نامزدی اسکار برای بهترین بازیگر زن (کولمن)، بهترین بازیگر زن مکمل (باکلی) و بهترین فیلمنامه اقتباسی (جیلنهال) را به دست آورد.

امسال همچنین جایزه رئیس جشنواره به جسی آیزنبرگ، نامزد ۲ جایزه اسکار، اهدا خواهد شد. به افتخار او، کارلووی واری فیلم «همزاد» به کارگردانی ریچارد آیوآد را به نمایش خواهد گذاشت که آیزنبرگ نقش اصلی آن را بازی می‌کند.

آیزنبرگ اولین تجربه فیلمنامه‌نویسی و کارگردانی خود را با فیلم «وقتی دنیا را نجات می‌دهی» با بازی جولیان مور و فین ولفهارد در نقش مادر و پسری که سعی در حل رابطه‌شان دارند، آغاز کرد و دومین فیلم وی «یک درد واقعی» (۲۰۲۴) بود که در آن او و کایران کالکین نقش پسرعموهایی را بازی ‌کردند که در جستجوی میراث خود هستند. آیزنبرگ برای این فیلم نامزد دریافت جایزه اسکار و گلدن گلوب برای بهترین فیلمنامه شد و فیلمنامه او جایزه بفتا و جایزه والدو سالت را در جشنواره ساندنس از آن خود کرد. او همچنین نامزد دریافت جایزه گلدن گلوب برای بهترین بازیگر مرد شد و بازی کایران کالکین جایزه اسکار بهترین بازیگر مرد مکمل را به دست آورد.

وی سومین فیلمش را به عنوان نویسنده/کارگردان با عنوان «اِوِلین»، با بازی جولیان مور و پل جیاماتی در دست ساخت دارد.