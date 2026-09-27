جولین مور جایزه نماد طلایی زوریخ را دریافت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، جولین مور بازیگر آمریکایی جمعه شب جایزه آیکون طلایی جشنواره فیلم زوریخ را به افتخار یک عمر دستاورد هنری دریافت کرد.

در این مراسم جسی آیزنبرگ، کارگردان جدیدترین فیلم او با عنوان «اِوِلین» که یک کمدی است و در آن پل جیاماتی نیز بازی کرده است، روی صحنه به وی پیوست. این فیلم این هفته در بیست و دومین دوره این جشنواره سوئیسی اکران می‌شود.

مور هنگام سخنرانی پذیرش جایزه، از دوران کودکی خود در اروپا یاد کرد و گفت که در نوجوانی در آلمان زندگی می‌کرد و همانجا بود که معلمش به او گفت می‌تواند بازیگر شود.

وی ادامه داد: اگر با پدر و مادرم به اروپا نقل مکان نکرده بودم، این زندگی فوق‌العاده را نداشتم و امشب اینجا با شما نبودم تا با زبان آلمانی بد خودم با شما صحبت کنم.

وی که پیشتر در مراسم فرش قرمز جشنواره حضور یافته بود، ابراز خوشوقتی کرد که بار دیگر در فیلمی از جسی آیزنبرگ بازی کرده است و گفت که او واقعاً نابغه است.

سومین فیلم بلند آیزنبرگ در مقام کارگردان، داستان مونا فریدمن (با بازی مور) را دنبال می‌کند که برای نقشی کوچک در یک تئاتر محلی انتخاب می‌شود و از یک زن خانه‌دار خجالتی و بی‌تکلف به یک بازیگر متد متعصب تبدیل می‌شود که حاضر است برای درست پیش بردن تمامیت هنری نقش حاشیه‌ای خود هر کاری انجام دهد؛ حتی اگر آن کار جنگیدن علیه کارگردان سلطه‌گر نمایش (با بازی جیاماتی) باشد.

مور که هم فیلمساز است و هم بازیگر، روز جمعه در مراسم فرش قرمز زوریخ به خبرنگاران گفت: مونا من هستم. وقتی سال ۱۹۹۰ در نیوجرسی ۷ ساله بودم، یک بچه کوچک غمگین بودم و سپس به یک تئاتر محلی پیوستم و آنجا خانه من شد.

آیزنبرگ هم درباره جولین مور که بازیگر اولین تجربه کارگردانی وی در فیلم «وقتی دنیا را نجات می‌دهی» (۲۰۲۲) هم بود، گفت: وقتی شروع به نوشتن فیلمنامه کردم، فقط او در نظرم بود و اگر او نمی‌خواست این کار را انجام دهد، فیلم ساخته نمی‌شد. هیچ کس دیگری روی کره زمین، چه زنده و چه مرده و چه هنوز به دنیا نیامده، نمی‌تواند این نقش را به خوبی او بازی کند.

این بازیگر برای بازی در «هنوز آلیس» جایزه اسکار را دریافت کرد و همچنین در «ساعت‌ها» و «بچه‌ها حالشان خوب است» بازی کرد. از جمله کارهای اخیر او می‌توان به «دره اکو» از اپل تی‌وی، «اتاق کناری» از پدرو آلمودوار و سریال کوتاه «آژیرها» از نتفلیکس اشاره کرد. سال آینده، او برای بازی در نقش اصلی نمایش «فایدرا» روی صحنه تئاتر می‌رود.

جمعه شب در زوریخ از مارتین مک‌دونا، فیلمساز سازنده «در بروژ» و «اشباح اینیشرین» تقدیر شد و وی جایزه ادای احترام جشنواره را دریافت کرد. این افتخار به مناسبت تجلیل از جدیدترین فیلم او «اسب وحشی نه» بود که در حال حاضر در جشنواره‌های مختلف حضور دارد و جان مالکوویچ با بازی در آن به عنوان یکی از مدعیان دریافت اسکار مطرح است.