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۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۰

ائتلاف دولت قانون: بغداد در تصمیم خود در قبال ایران تجدیدنظر کند

ائتلاف دولت قانون: بغداد در تصمیم خود در قبال ایران تجدیدنظر کند

عضو ائتلاف دولت قانون عراق با اشاره به فتنه انگیزی های ترامپ در روابط میان بغداد و تهران از دولت کشورش خواست در اقدام ضد ایرانی خود تجدیدنظر کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، ابراهیم السکینی عضو ائتلاف دولت قانون عراق تاکید کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به دنبال فتنه انگیزی میان ایران و عراق از طریق اعمال فشار بر بغداد و توقف پروازهای ایران است.

وی اضافه کرد: تصمیم دولت عراق مبنی بر توقف این پروازها به دنبال فشارهای آمریکا با وجود تعارض با مبانی سازمان ملل و مداخله در امور داخلی کشورمان اتخاذ شد.

السکینی تصریح کرد: این تصمیم نقض حاکمیت عراق است و دولت باید در این خصوص تجدید نظر کند چرا که میان ایران و عراق همکاری های مشترک اقتصادی و اجتماعی به ویژه در بحث مواد غذایی و گردشگری و صادرات گاز وجود دارد. نفت کش های عراقی نیز از تنگه هرمز عبور می کنند و همچنین ایران در مبارزه با داعش به صورت کامل از عراق حمایت کرد.

لازم به ذکر است که اتخاذ این تصمیم از سوی بغداد طی روزهای گذشته موجی از اعتراضات سیاسی و مردمی را در عراق به دنبال داشته است.

کد مطلب 6960003

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