به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی جریان حکمت ملی عراق، سید عمار حکیم، رئیس جریان حکمت ملی عراق، در دیدار با کاردار سفارت آمریکا در بغداد، ضمن هشدار نسبت به پیامدهای تشدید تنش بر امنیت و اقتصاد منطقه و جهان، بر ضرورت جلوگیری از افزایش تنش‌ها و حل اختلافات از مسیر گفتگو تأکید کرد.

رئیس جریان حکمت ملی عراق همچنین با اشاره به تحولات سیاسی این کشور پس از پایان مأموریت نیروهای ائتلاف بین‌المللی، پایان این مأموریت از مسیر گفتگو و تفاهم را نشانه بهبود وضعیت عراق و به‌رسمیت‌شناختن این واقعیت از سوی جامعه بین‌المللی دانست.

وی بر ضرورت تداوم و تشدید فعالیت‌های اطلاعاتی و تقویت اطمینان خاطر جامعه عراق و طیف‌های مختلف آن تأکید کرد.

حکیم در ادامه، ضمن تاکید بر اهمیت حفظ ثبات منطقه، نسبت به پیامدهای خطرناک تشدید تنش‌ها بر امنیت و اقتصاد منطقه‌ای و جهانی هشدار داد و خواستار تلاش بیشتر جامعه بین‌المللی برای مهار تنش‌ها و تکیه بر گفتگو در حل اختلافات شد.