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۵ مهر ۱۴۰۵، ۱:۱۱

مجلس اعلای اسلامی عراق: بغداد نباید در محاصره هوایی ایران مشارکت کند

مجلس اعلای اسلامی عراق: بغداد نباید در محاصره هوایی ایران مشارکت کند

مجلس اعلای اسلامی عراق ضمن محکوم کردن «محاصره ظالمانه و غیرانسانی» پروازهای ایران تأکید کرد که بغداد نباید در محاصره اقتصادی علیه ایران مشارکت کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، مجلس اعلای اسلامی عراق با صدور بیانیه ای، تصمیم توقف پروازهای میان عراق و ایران را محکوم کرد.

این مجلس اعلام کرد: محاصره ظالمانه و غیرانسانی تحمیل‌شده از سوی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، علیه پروازهای ایران را محکوم می‌کنیم.

مجلس اعلای اسلامی عراق تأکید کرد که این محاصره با قوانین بین‌المللی و قانون اساسی عراق، به‌ویژه ماده هشتم این قانون که بر اصل حسن همجواری تأکید دارد، مغایرت دارد.

این مجلس همچنین اعلام کرد: برای ما حرام است که در محاصره و تجاوز نظامی، اقتصادی و رسانه‌ای علیه ایران مشارکت کنیم، بلکه باید این محاصره را شکست.

مجلس اعلای اسلامی عراق از مسئولان و تصمیم‌گیران سیاسی این کشور نیز خواست تسلیم فشارهای خارجی نشوند.

در همین حال، خبرنگار المیادین در بغداد گزارش داد که شیخ همام حمودی، رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق از رهبران چارچوب هماهنگی گروه های شیعه خواسته است برای بررسی تصمیم بستن فرودگاه‌های عراق نشستی اضطراری برگزار کنند.

بر اساس این گزارش، حمودی همچنین خواستار بررسی موضوع «مشارکت ظالمانه» در محاصره ایران از سوی چارچوب هماهنگی شده است.

کد مطلب 6959649

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