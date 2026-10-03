جنبش نجباء خبر داد؛ بازگشایی فرودگاه نجف اشرف و لغو تحصن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سبأ، ناظم السعیدی رئیس شورای اجرایی جنبش نجباء عراق از بازگشایی فرودگاه نجف اشرف و لغو تحصن نامحدود که قرار بود در این فرودگاه طی روزهای آتی برگزار شود خبر داد.

وی اضافه کرد: تصمیم اتخاذ شده مبنی بر بازگشایی فردوگاه نجف اشرف نتیجه تلاش های شرکت کنندگان در این تحصن بود و ما از همه آنها تشکر می کنیم. موضع گیری این افراد مسئولانه و برآمده از حاکمیت عراق بود.

السعیدی بیان کرد: در صورت تداوم محاصره آمریکا علیه فرودگاه های عراق ملت این کشور هرگز در بازگشت به یک طوفان مردمی شدیدتر و قدرتمندتر تردید نخواهد کرد. ما هیچ قیمومیتی را بر تصمیم گیری های عراق و عقب نشینی از حاکمیت ملی را نمی پذیریم.

وی پیشتر نیز گفته بود که همه فرودگاه‌های عراق باید به‌روی پروازهای ایران گشوده باشند و متقابلا، از کمپانی‌های انگلیسی پاک‌سازی شوند و تأمین امنیت و نگهداری آن‌ها به‌طور کامل به شرکت‌های داخلی واگذار شود.

پیشتر دولت عراق در بیانیه ای از دست یافتن به معافیتی خبر داد که بر اساس آن روزانه ۴۰ پرواز از مبدأ و به مقصد فرودگاه بین‌المللی نجف اشرف برای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی، به ‌استثنای ماهان ایر، انجام می‌شود.