داداشی: هشدار نارنجی هواشناسی در خراسان شمالی صادر شد

نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس هشدار سطح نارنجی شماره ۱۷، تشدید سامانه بارشی در بخش‌هایی از مناطق نیمه شمالی استان فعال می‌شود و نوع مخاطره آن وزش باد لحظه‌ای شدید، بارش باران، رگبارباران و رعدوبرق و در ارتفاعات مه خواهد بود.

وی در ادامه افزود: زمان شروع این سامانه یک‌شنبه ۱۲ مهرماه از بامداد و زمان پایان آن یک‌شنبه ۱۲ مهرماه پیش از ظهر است.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی تصریح کرد: منطقه اثر این سامانه در پاره‌ای نقاط شهرستان‌های راز و جرگلان، مانه، سملقان، مناطق شمال و غرب بجنورد و شمال شیروان خواهد بود.

داداشی بیان کرد: اثر مخاطرات این سامانه شامل کاهش دید، آسیب ناشی از صاعقه، آبگرفتگی معابر، جاری شدن روان‌آب و سیلابی شدن مسیل‌ها، آسیب به سازه‌های موقت و گلخانه‌ها و اختلال در ترددهای جاده‌ای است.

وی در خصوص توصیه‌های لازم گفت: لغو فعالیت‌های کوهنوردی و صعود به ارتفاعات، استحکام سازه‌های موقت و سست، رعایت نکات ایمنی در انجام فعالیت‌های عمرانی، خودداری از پارک خودرو در کنار درختان کهنسال و ساختمان‌های نیمه‌کاره، رعایت فاصله طولی مناسب حین رانندگی و روشن نمودن چراغ‌ها در زمان بارش و مه، لایروبی کانال‌ها و آبروها و عدم توقف در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی از توصیه‌های این هشدار است.