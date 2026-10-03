حسین علی محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به صدور هشدار جوی سطح نارنجی شماره ۱۲ هواشناسی استان، اظهار کرد: بر اساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده، فعالیت سامانه بارشی از شنبه شب آغاز شده و تا عصر یکشنبه ادامه خواهد داشت.

وی افزود: در این مدت، بارش رگباری باران، وزش باد شدید موقتی، رعدوبرق، کاهش محسوس دما و احتمال وقوع تگرگ پیش‌بینی شده است و این شرایط می‌تواند در نقاط مختلف استان پیامدهایی از جمله آبگرفتگی معابر و زیرگذرها، افزایش سطح آب رودخانه‌ها و جاری شدن روان‌آب را به دنبال داشته باشد.

مدیرکل مدیریت بحران مازندران با اشاره به احتمال وقوع صاعقه و خسارت به سازه‌های سست و کم‌مقاوم، خاطرنشان کرد: در مناطق کوهستانی نیز احتمال سقوط سنگ وجود دارد و لازم است شهروندان و مسافران با توجه به شرایط جوی، از حضور در نقاط پرخطر خودداری کنند.

محمدی از شهروندان خواست از توقف، اسکان و برپایی چادر در حاشیه رودخانه‌ها، مسیل‌ها و مناطق مستعد سیلاب پرهیز کرده و از انجام سفرهای غیرضروری، به‌ویژه تردد در محورهای کوهستانی در زمان اوج فعالیت سامانه بارشی، خودداری کنند.

وی همچنین بر ضرورت به تعویق انداختن فعالیت‌های کوهنوردی، طبیعت‌گردی و گردشگری تا پایان ناپایداری‌های جوی تأکید کرد و گفت: هنگام وقوع رعدوبرق، حضور در مناطق باز، ارتفاعات و مجاورت درختان بلند و سازه‌های فلزی می‌تواند خطرآفرین باشد.

مدیرکل مدیریت بحران مازندران با تأکید بر لزوم اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه، از شهروندان و بخش‌های مختلف خواست نسبت به ایمن‌سازی سازه‌های موقت و کم‌مقاوم اقدام کرده و در بخش کشاورزی نیز تمهیدات لازم برای کاهش خسارات احتمالی را در دستور کار قرار دهند.

محمدی همچنین از آماده‌باش کامل دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران استان خبر داد و گفت: نیروهای امدادی، خدمات‌رسان، شهرداری‌ها و دستگاه‌های متولی حوزه‌های آب، برق، گاز، مخابرات، راهداری و هلال‌احمر باید ضمن تقویت تیم‌های عملیاتی، تجهیزات و ماشین‌آلات خود را برای مقابله با حوادث احتمالی آماده نگه دارند.

وی پایش مستمر نقاط پرخطر و فراهم کردن امکان پاسخ سریع به حوادث احتمالی را از دیگر الزامات این شرایط دانست و افزود: فرمانداران و دبیران مدیریت بحران شهرستان‌ها نیز موظف به رصد مداوم وضعیت، آماده‌باش نیروها و تجهیزات و اطلاع‌رسانی به‌موقع به مردم هستند.

مدیرکل مدیریت بحران مازندران در پایان با بیان اینکه پیشگیری از خسارت و صیانت از جان مردم مهم‌ترین اولویت مدیریت بحران است، از هم‌استانی‌ها و مسافران خواست هشدارهای هواشناسی و توصیه‌های ایمنی را جدی گرفته و از حضور و تردد در مناطق پرخطر در زمان فعالیت سامانه بارشی خودداری کنند.