  1. استانها
  2. ایلام
۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۲۳

ادامه باران پاییزی در ایلام؛ هشدار سطح زرد در استان برقرار است

ادامه باران پاییزی در ایلام؛ هشدار سطح زرد در استان برقرار است

ایلام- کارشناس هواشناسی ایلام گفت: بارش نخستین باران پاییزی، هوای شهر ایلام را تازه و خنک کرد و بر اساس پیش‌بینی‌ها، استان تا اواخر هفته تحت تأثیر سامانه ناپایدار قرار خواهد داشت.

مجتبی میهن پرست در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه این سامانه از نظر بارش و نوزاد جوی قوی نیست، اظهار داشت: بارش‌ها غالباً به صورت پراکنده خواهند بود، اما احتمال رگبار باران همراه با رعد و برق و طوفان تندری به ویژه در جنوب و جنوب شرق استان پیش‌بینی می‌شود.

میهن‌پرست با بیان اینکه با توجه به اینکه شاهد اولین بارش پاییزی هستیم، خطر لغزندگی جاده‌ها، ایجاد روان‌آب و آب‌گرفتگی معابر وجود دارد، تصریح کرد: در همین خصوص هشدار سطح زرد شماره ۴۳ صادر شده است.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت دما، خاطرنشان کرد: امروز به صورت نسبی افزایش دما را شاهد خواهیم بود، اما فردا سه تا چهار درجه کاهش دما انتظار می‌رود که این کاهش در طول هفته جبران شده و به صورت نسبی شاهد افزایش دما خواهیم بود.

کارشناس هواشناسی استان در پایان با تأکید بر اینکه با عبور این سامانه، وزش باد نسبتاً شدید در برخی ساعات پیش‌بینی می‌شود، گفت: شهروندان باید نسبت به این شرایط جوی توجه داشته باشند و از سفرهای غیرضروری در جاده‌های کوهستانی خودداری کنند.

کد مطلب 6965963

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها