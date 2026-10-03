ادامه باران پاییزی در ایلام؛ هشدار سطح زرد در استان برقرار است

مجتبی میهن پرست در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه این سامانه از نظر بارش و نوزاد جوی قوی نیست، اظهار داشت: بارش‌ها غالباً به صورت پراکنده خواهند بود، اما احتمال رگبار باران همراه با رعد و برق و طوفان تندری به ویژه در جنوب و جنوب شرق استان پیش‌بینی می‌شود.

میهن‌پرست با بیان اینکه با توجه به اینکه شاهد اولین بارش پاییزی هستیم، خطر لغزندگی جاده‌ها، ایجاد روان‌آب و آب‌گرفتگی معابر وجود دارد، تصریح کرد: در همین خصوص هشدار سطح زرد شماره ۴۳ صادر شده است.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت دما، خاطرنشان کرد: امروز به صورت نسبی افزایش دما را شاهد خواهیم بود، اما فردا سه تا چهار درجه کاهش دما انتظار می‌رود که این کاهش در طول هفته جبران شده و به صورت نسبی شاهد افزایش دما خواهیم بود.

کارشناس هواشناسی استان در پایان با تأکید بر اینکه با عبور این سامانه، وزش باد نسبتاً شدید در برخی ساعات پیش‌بینی می‌شود، گفت: شهروندان باید نسبت به این شرایط جوی توجه داشته باشند و از سفرهای غیرضروری در جاده‌های کوهستانی خودداری کنند.