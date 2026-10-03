حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی در ساعاتی از وقت امروز (شنبه)، در برخی نقاط استان ( غالباً ارتفاعات شرقی، مناطق جنوبی و بخشهایی از شمال استان) با رشد ابر، بصورت پراکنده احتمال وقوع ناپایداری‌های موقت جوی بصورت تندبادلحظه ای، گردوخاک، رعدوبرق و رگبارپراکنده باران دور از انتظار نیست.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: همچنین از روز یکشنبه تا روز چهارشنبه، با وزش بادشمال غربی روی دریا، سواحل استان در برخی از ساعات متلاطم پیش بینی می شود.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، گاهی افزایش ابر، وزش باد و در برخی مناطق شرقی و جنوبی استان با احتمال وقوع ناپایداری های موقت جوی و فردا مه صبحگاهی خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: وزش باد امروز غالباً جنوب شرقی تا جنوب غربی با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت از فردا غالبا شمال غربی تا شمال شرقی با سرعت ۱۰ تا ۳۰ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت و در سواحل جنوبی از قبل از ظهر ۱۲ تا ۴۰ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

وی یادآور شد: ارتفاع موج دریا امروز در سواحل شمالی ۶۰ تا ۱۲۰ سانتی‌متر و در سواحل مرکزی و جنوبی ۳۰ تا ۹۰ گاهی تا ۱۲۰ سانتی‌متر، فردا ۳۰ تا ۹۰ گاهی تا ۱۲۰ سانتی‌متر و در سواحل جنوبی از ظهر ۹۰ تا ۱۵۰ سانتی‌متر پیش بینی می شود.