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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۰۳

هوشنگ بازوند مهمان خبرگزاری مهر شد

هوشنگ بازوند مهمان خبرگزاری مهر شد

هوشنگ بازوند، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، با حضور و بازدید از خبرگزاری مهر، در گفتگویی تفصیلی به تشریح آخرین وضعیت پروژه‌های این شرکت پرداخت که به‌زودی منتشر می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، امروز (شنبه، ۱۱ مهر) با حضور در خبرگزاری مهر، از بخش‌های مختلف این مجموعه بازدید و با مدیرعامل خبرگزاری مهر و جمعی از مدیران ارشد این خبرگزاری دیدار و گفتگو کرد.

بازوند در جریان این حضور، در گفتگو با خبرنگار حوزه راه و مسکن خبرگزاری مهر، به تشریح آخرین وضعیت و دیدگاه‌های خود درباره مهم‌ترین پروژه‌های ریلی و آزادراهی کشور و همچنین مسائل و موضوعات مرتبط با حوزه فعالیت شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور پرداخت.

گفتگوی تفصیلی هوشنگ بازوند، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، طی روزهای آینده در خبرگزاری مهر منتشر خواهد شد.

کد مطلب 6966107
زهره آقاجانی

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