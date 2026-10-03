هوشنگ بازوند مهمان خبرگزاری مهر شد

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، امروز (شنبه، ۱۱ مهر) با حضور در خبرگزاری مهر، از بخش‌های مختلف این مجموعه بازدید و با مدیرعامل خبرگزاری مهر و جمعی از مدیران ارشد این خبرگزاری دیدار و گفتگو کرد.

بازوند در جریان این حضور، در گفتگو با خبرنگار حوزه راه و مسکن خبرگزاری مهر، به تشریح آخرین وضعیت و دیدگاه‌های خود درباره مهم‌ترین پروژه‌های ریلی و آزادراهی کشور و همچنین مسائل و موضوعات مرتبط با حوزه فعالیت شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور پرداخت.

گفتگوی تفصیلی هوشنگ بازوند، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، طی روزهای آینده در خبرگزاری مهر منتشر خواهد شد.