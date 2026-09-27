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۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۷

تأمین سهم دولت برای احداث منطقه ۳ آزادراه تهران - شمال ضروری است

تأمین سهم دولت برای احداث منطقه ۳ آزادراه تهران - شمال ضروری است

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور گفت: تأمین منابع مالی برای احداث منطقه ۳ آزادراه تهران - شمال از اولویت‌های مهم دولت برای تکمیل این پروژه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ بازوند، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور تأمین منابع مالی برای احداث منطقه ۳ آزادراه تهران - شمال را از اولویت‌های مهم دولت برای تکمیل این پروژه اعلام کرد و بر پیگیری تأمین بخشی از سهم دولت از محل تسهیلات ماده ۵۶ تأکید کرد.

وی با اشاره به آخرین وضعیت تأمین منابع مالی منطقه ۳ آزادراه تهران - شمال، بر ضرورت تسریع در تأمین سهم دولت برای احداث این منطقه تأکید کرد و گفت: تکمیل آزادراه تهران - شمال از اهمیت ویژه‌ای در شبکه ارتباطی پایتخت با استان مازندران برخوردار است.

بازوند افزود: منطقه ۳ آزادراه تهران - شمال، حلقه پایانی این آزادراه محسوب می‌شود و تأمین منابع مالی مورد نیاز برای احداث آن باید با جدیت دنبال شود تا زمینه تکمیل این پروژه مهم فراهم شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت آزادراه تهران - شمال برای دولت و نقش این محور در اتصال تهران به استان مازندران، استفاده از ظرفیت‌های موجود برای تأمین مالی پروژه ضروری است و باید منابع مورد نیاز از محل‌های پیش‌بینی‌شده با جدیت پیگیری و تأمین شود.

کد مطلب 6960425
زهره آقاجانی

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