۳۸۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل محور تویسرکان - کنگاور مصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ بازوند، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور، در دیدار با محمدمهدی مفتح، نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی، با تشریح وضعیت محور تویسرکان - کنگاور، بر ضرورت تأمین اعتبارات و تکمیل قطعات باقیمانده این محور برای ایجاد پیوستگی مسیر بهصورت بزرگراه تأکید کرد.
بازوند با اشاره به جایگاه محور تویسرکان - کنگاور در شبکه راههای منطقه اظهار کرد: این محور حدود ۴۲ کیلومتر طول دارد که ۳۲ کیلومتر آن در حوزه استان همدان قرار گرفته و از ۶ قطعه تشکیل شده است. سه قطعه به طول حدود ۱۹.۵ کیلومتر پیش از این بهصورت بزرگراه زیر بار ترافیکی قرار گرفته و در حال حاضر تمرکز اصلی بر تکمیل قطعات باقیمانده و ایجاد پیوستگی در مسیر بهصورت بزرگراه است.
قطعه پنجم ۹۵ درصد پیشرفت دارد
وی با اشاره به پیشرفت عملیات اجرایی در بخشهای مختلف این محور افزود: قطعه پنجم به طول ۵ کیلومتر به مراحل نهایی اجرا رسیده و عملیات آسفالت آن انجام شده است. این قطعه حدود ۹۵ درصد پیشرفت دارد و با تأمین نیوجرسی مورد نیاز، امکان بهرهبرداری ایمن از آن فراهم خواهد شد.
۶۰ میلیارد برای تکمیل قطعه چهارم پیگیری میشود
مدیرعامل شرکت ساخت ادامه داد: در قطعه چهارم، موضوع اصلی تأمین منابع مورد نیاز برای ادامه عملیات اجرایی و پرداخت مطالبات پیمانکار است. برای این منظور، تخصیص ۶۰ میلیارد تومان از طریق سازمان برنامه و بودجه پیگیری میشود تا با پرداخت بخشی از مطالبات، عملیات اجرایی این قطعه نیز در برنامه تکمیل قرار گیرد.
وی درباره وضعیت قطعه ششم نیز گفت: این بخش حدود ۳.۷ کیلومتر طول دارد و با پیشرفت حدود ۱۲ درصد در حال اجراست. بر اساس برنامه زمانبندی، مقرر است این محدوده تا اواسط تابستان سال آینده آماده بهرهبرداری شود و تأمین مالی آن نیز از ظرفیت ماده ۵۶ دنبال خواهد شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: در این زمینه، نماینده مردم تویسرکان نیز قول مساعد دادند که برای اخذ موافقت بانک و پیگیری فرآیندهای مربوط به سازمان برنامه و بودجه، همکاری و پیگیری لازم را انجام دهند.
وی تکمیل محور تویسرکان - کنگاور را صرفاً محدود به پیشرفت عملیات عمرانی ندانست و تصریح کرد: بهرهبرداری از قطعات چهار و شش نیازمند تأمین الزامات ایمنی، از جمله نیوجرسی است که این موضوع نیز با پیگیری اداره کل راه و شهرسازی استان همدان دنبال خواهد شد.
بازوند در پایان با اشاره به اعتبار مصوب ۳۸۰ میلیارد تومانی محور تویسرکان - کنگاور خاطرنشان کرد: تکمیل قطعات باقیمانده این پروژه و تحقق برنامه زمانبندی پیشبینیشده، نیازمند تأمین و تخصیص بهموقع اعتبارات است.
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