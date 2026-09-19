به گزارش خبرگزاری مهر، محمد پیلهفروش اظهار کرد: استان قزوین ۶ هزار و ۵۰۰ هکتار باغ گردو دارد که از این میزان ۶ هزار و ۳۱۰ هکتار بارور و ۱۹۰ هکتار غیربارور است.
وی افزود: بر اساس پیشبینیهای انجامشده، میزان تولید گردو در باغات بارور استان در سال جاری بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ تن خواهد بود و متوسط عملکرد این باغات حدود یکونیم تن در هکتار برآورد میشود.
پیلهفروش با اشاره به مناطق عمده تولید گردو در استان قزوین گفت: ضیاءآباد، الموت، البرز، فارسجین، بوئینزهرا و آوج از مهمترین مناطق تولید این محصول هستند.
ضیاءآباد؛ یکی از قطبهای تولید گردو
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین ادامه داد: بخش ضیاءآباد با حدود ۵۰۰ هکتار باغ گردو، یکی از مناطق شاخص و متمرکز تولید این محصول در استان است و از ژنوتیپهای برتر گردو در کشور برخوردار است.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده برای اصلاح باغات گردو بیان کرد: در سال زراعی جاری آموزش باغداران برای آشنایی با روشهای پیوند و اصلاح باغات نامرغوب انجام شده و عملیات اصلاح درختان به روش سرشاخهکاری نیز در حال اجراست.
پیلهفروش افزود: در این طرح از ارقام تجاری جدید و مقاوم به سرمای بهاره استفاده میشود تا ضمن اصلاح باغات، عملکرد و کیفیت محصول نیز ارتقا پیدا کند.
توصیه جهاد کشاورزی به باغداران برای بیمه محصول
وی با تأکید بر اهمیت بیمه محصولات کشاورزی خاطرنشان کرد: بیمه باغات میتواند در کاهش خسارات ناشی از عوامل قهری نقش مؤثری داشته باشد و باغداران برای جلوگیری از آسیبهای اقتصادی ناشی از حوادث و خسارات احتمالی، نسبت به بیمه محصولات خود اقدام کنند.
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین توسعه باغهای مدرن، استفاده از ارقام سازگار با شرایط اقلیمی استان، مدیریت بهینه مصرف آب و بهرهگیری از روشهای نوین باغداری را از اولویتهای این مدیریت عنوان کرد.
وی گفت: افزایش بهرهوری، ارتقای عملکرد در واحد سطح و تولید محصول باکیفیت از اهداف مهم توسعه باغات گردو در استان قزوین است.
پیلهفروش در پایان اظهار کرد: کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستانها در مراحل مختلف تولید، برداشت و پس از برداشت، توصیههای فنی لازم را به باغداران ارائه میکنند که رعایت این توصیهها میتواند به افزایش کیفیت محصول و کاهش ضایعات کمک کند.
عملیات برداشت گردو در استان قزوین طی هفتههای آینده ادامه خواهد داشت.
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