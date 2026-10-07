به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشنبه سومین جشنواره بادام و عسل بخش بیلوار شهرستان کرمانشاه در روستای هدف گردشگری گندم‌آباد با حضور مردم، مسئولان و هنرمندان برگزار شد.

این جشنواره با هدف معرفی توانمندی‌های کشاورزی و باغداری بخش بیلوار و همچنین شناساندن تولیدات بومی و ظرفیت‌های گردشگری این منطقه برگزار شد.

حجت‌الله انگزی، بخشدار بیلوار در این مراسم با اشاره به ظرفیت‌های جمعیتی و جغرافیایی این بخش، اظهار کرد: بیلوار دارای ۶۶ روستا و یک شهر به نام قلعه است و حدود ۲۱ هزار نفر از جمعیت این بخش در روستاها و حدود ۲ هزار نفر نیز در شهر قلعه سکونت دارند.

وی برگزاری جشنواره بادام و عسل را فرصتی برای معرفی توانمندی‌های بومی و کشاورزی بیلوار دانست و گفت: این جشنواره امسال برای سومین سال متوالی برگزار شده و در صورت ثبت ملی می‌تواند نقش مؤثری در معرفی ظرفیت‌های کشاورزی، باغداری، تولیدات بومی و گردشگری منطقه داشته باشد.

سومین جشنواره بادام و عسل بیلوار با اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری همراه بود و موسیقی سنتی، نوای ساز و دهل و اجرای گروه دف‌نوازی از جمله برنامه‌های این جشنواره بود.

حضور گسترده مردم در این رویداد نیز فرصتی برای معرفی بیشتر ظرفیت‌های تولیدی، فرهنگی و گردشگری بخش بیلوار فراهم کرد و برگزاری جشنواره در روستای هدف گردشگری گندم‌آباد، زمینه توجه بیشتر به ظرفیت‌های این منطقه را فراهم ساخت.