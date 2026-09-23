سقوط از درخت گردو در تویسرکان قربانی گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مالمیر ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: همزمان با آغاز فصل برداشت محصول گردو در سطح باغات استان متاسفانه یک مرد ۴۶ ساله در شهرستان تویسرکان به دلیل سقوط از درخت دچار صدمات شدید شد و علیرغم تلاشهای کادر درمانی جان خود را از دست داد.
وی با اشاره به اوجگیری فعالیتهای باغداری در قطبهای تولید گردوی استان بهویژه شهرستانهای تویسرکان، نهاوند و ملایر، تصریح کرد: ارتفاع زیاد درختان گردو و شکنندگی شاخهها ریسک حوادث منجر به جراحت شدید و فوت را افزایش میدهد و از این رو رعایت کامل شیوهنامههای ایمنی هنگام برداشت محصول ضروری است.
مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان در تشریح آمار تلفات ناشی از حوادث سقوط در استان گفت: در ۵ ماهه نخست سال ۱۴۰۵ تعداد ۲۳ نفر بر اثر سقوط از ارتفاع در سطح استان همدان جان خود را از دست دادهاند.
وی افزود: این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۳۲ نفر ثبت شده بود که آمار امسال کاهش ۲۸.۱۲ درصدی را نشان میدهد و حوادث مرتبط با فصل گردوتکانی همچنان به عنوان یک چالش جدی جان افراد را تهدید میکند.
مالمیر در پایان با تاکید بر اینکه حفظ جان افراد باید در اولویت نخست فعالیتهای کشاورزی باشد، خطاب به باغداران و کارگران بیان کرد: استفاده از تجهیزات استاندارد حفاظت فردی، ارزیابی استحکام شاخهها پیش از بالا رفتن، پرهیز از برداشت محصول در شرایط جوی نامساعد یا وزش باد و همچنین خودداری از کارِ انفرادی در باغات از مهمترین الزاماتی است که میتواند مانع از تکرار حوادث ناگوار در این ایام شود.
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