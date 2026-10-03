به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، محمدرضا ساکت در سمینار سالانه افسران مجوز حرفه‌ای باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال آقایان و بانوان اظهار کرد: با استعانت از خدای بزرگ آمده‌ایم تا استانداردسازی، پویایی، تجلی و مانایی فوتبال کشور را تضمین کرده و ترتیباتی را اتخاذ کنیم تا به استانداردهای برتر طراحی‌شده توسط حکمرانان حوزه فوتبال برسیم.



وی افزود: افسران مجوز حرفه‌ای تلاشگران خط مقدم این حوزه در باشگاه‌ها هستند و نقش مهمی در تحقق استانداردهای حرفه‌ای ایفا می‌کنند. از اعتماد مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، اعضای هیأت‌رئیسه، سازمان لیگ و همچنین اعضای کمیته‌های بدوی و استیناف مجوز حرفه‌ای تشکر می‌کنم و امیدوارم در کنار این عزیزان، در مسیر تعالی باشگاه‌ها گام برداریم.

مدیر کمیته صدور مجوز حرفه‌ای فدراسیون فوتبال ادامه داد: بر خود وظیفه می‌دانم از زحمات مصطفی زارعی به عنوان مجری نظم نوین نظام مجوز حرفه‌ای و همکاران ایشان تشکر کنم. خوشحالیم که پس از تماسی که بنا بر دستور رئیس فدراسیون با ایشان داشتیم، با آغوش باز همراهی خود را در این مسیر استمرار بخشیدند.

ساکت با اشاره به نقش حکمرانی در فوتبال تصریح کرد: سازمان‌های بالادستی در هر پدیده اجتماعی نقش دارند. حکمرانی در فوتبال نیز در دو سطح بین‌المللی و ملی تعریف می‌شود. در سطح بین‌المللی، فیفا، AFC، وادا و سایر سازمان‌های تأثیرگذار حوزه فوتبال نقش دارند و در سطح ملی نیز وزارت ورزش، فدراسیون، باشگاه‌ها، هیأت‌ها و نهادهای اجرایی، اداری و انتظامی در این حوزه تأثیرگذار هستند.



وی خاطرنشان کرد: آنچه امروز به عنوان مجوز حرفه‌ای پیش‌روی ماست، از سال ۲۰۱۲ آغاز شده و در قالب قوانین حکمرانی، برای استانداردسازی، همگن‌سازی و ایجاد شاخص‌های مشترک برای ارزیابی باشگاه‌ها طراحی شده است؛ شاخص‌هایی که در نهایت باید به مانایی، پایداری، قدرتمندی و استمرار باشگاه‌ها منجر شود. این معیارها که در ابتدا پنج مورد بود، امروز به هفت معیار افزایش یافته است.

مدیر رکن صدور مجوز حرفه‌ای با اشاره به توجه نظام مجوز حرفه‌ای به فوتبال بانوان گفت: خوشحالم که همزمان با تعیین معیارهای مجوز حرفه‌ای برای فوتبال آقایان، فیفا و AFC این استانداردها را برای فوتبال بانوان نیز در نظر گرفته‌اند. حدود شش یا هفت سال قبل توانستیم به عنوان نخستین باشگاه، مجوز حرفه‌ای را برای تیم بانوان خود دریافت کنیم و پس از آن نگاه به دختران فوتبالیست تغییر کرد. دو سال بعد نیز موفق شدیم نخستین لژیونرهای خود را به کشورهای دیگر اعزام کنیم. ارزیابی من این است که تجلی نگاه مجوز حرفه‌ای در حوزه بانوان، تأثیر اجتماعی و فرهنگی عمیقی برای بانوان ایجاد کرده است.

ساکت با تأکید بر همکاری ارکان مجوز حرفه‌ای با باشگاه‌ها عنوان کرد: فرهیختگانی که می‌توانند راهگشای مسیر توسعه و پیشرفت فوتبال باشند، اکنون در کمیته‌های بدوی و استیناف مجوز حرفه‌ای حضور دارند. آنها در مقابل باشگاه‌ها نیستند، بلکه در کنار باشگاه‌ها هستند. ما نیز در رکن مجوز حرفه‌ای در کنار باشگاه‌ها هستیم و هدف همه ارکان، این است که باشگاه‌ها به قله موفقیت و استانداردهای حرفه‌ای برسند.

وی افزود: مچ‌گیری و ایرادگیری در این مسیر تعریفی ندارد و هدف همه ارکان فدراسیون و سازمان لیگ این است که تمام باشگاه‌های ما بتوانند مراحل مجوز حرفه‌ای را با موفقیت پشت سر بگذارند.