به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، علی تارقلی‌زاده در آغاز سمینار سالانه افسران مجوز حرفه‌ای، با اشاره به روند شکل‌گیری باشگاه‌ها و ساختار باشگاه‌داری در فوتبال ایران گفت: در مقطعی، ایجاد یک فرآیند مشخص برای حرفه‌ای‌سازی و استانداردسازی باشگاه‌های فوتبال، یکی از آرزوهای فعالان این حوزه بود و امروز این فرآیند به یک ضرورت برای فوتبال کشور تبدیل شده است.

وی با تأکید بر اینکه مجوز حرفه‌ای صرفاً یک فرآیند نظارتی نیست، افزود: توجه جدی به الزامات مجوز حرفه‌ای می‌تواند به ایجاد ساختارهای پایدار در باشگاه‌ها کمک کند و زمینه را برای تداوم فعالیت حرفه‌ای و توسعه بلندمدت آنها فراهم سازد.

مدیر توسعه و پیشرفت فدراسیون فوتبال، مجوز حرفه‌ای را یکی از اصول و عوامل مهم توسعه و پیشرفت فوتبال دانست و بر ضرورت نگاه جدی باشگاه‌ها به این فرآیند تأکید کرد.

تارقلی‌زاده همچنین با اشاره به استانداردهای کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) گفت: تطابق باشگاه‌ها با استانداردها و الزامات AFC باید به عنوان یک ضرورت مورد توجه قرار گیرد و تمامی باشگاه‌ها، به‌ویژه باشگاه‌های حاضر در لیگ دسته اول، لازم است با جدیت و برنامه‌ریزی مناسب در مسیر احراز این معیارها حرکت کنند.

وی در پایان تأکید کرد که حرکت باشگاه‌ها در مسیر استانداردهای مجوز حرفه‌ای، علاوه بر پاسخگویی به الزامات رقابت‌های حرفه‌ای، می‌تواند به شکل‌گیری ساختارهای منسجم‌تر، پایدارتر و حرفه‌ای‌تر در فوتبال ایران منجر شود.