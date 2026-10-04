به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، محمدرضا ساکت در آغاز سخنان خود در سمینار سالانه افسران مجوز حرفه‌ای، ضمن تقدیر از تلاش‌ها و خدمات مصطفی زارعی، رئیس پیشین کمیته مجوز حرفه‌ای، از زحمات وی در مسیر توسعه و اجرای فرآیند مجوز حرفه‌ای در فوتبال ایران قدردانی کرد.

ساکت در ادامه با تشریح ابعاد و الزامات نظام مجوز حرفه‌ای، بر اهمیت تسلط و اشراف افسران این حوزه بر اطلاعات، مقررات، رویه‌ها و الزامات تأکید کرد و گفت اجرای صحیح این فرآیند، مستلزم برداشت دقیق، یکسان و منسجم از مقررات و انتقال صحیح آن به باشگاه‌هاست.

رئیس رکن مجوز حرفه‌ای با اشاره به مسئولیت افسران مجوز حرفه‌ای لیگ دسته اول، نقش آنها را در تبیین، تشریح و تفسیر مقررات برای باشگاه‌ها بسیار حائز اهمیت دانست و تأکید کرد که کیفیت اجرای فرآیند مجوز حرفه‌ای تا حد زیادی به دقت، دانش و نحوه تعامل کارشناسان این حوزه با باشگاه‌ها وابسته است.

وی با اشاره به حساسیت و اهمیت فرآیند مجوز حرفه‌ای اظهار داشت: این فرآیند یک مسئولیت تخصصی و اثرگذار در فوتبال باشگاهی است و برای تحقق اهداف آن، باید از افسران مجوز حرفه‌ای حمایت شود تا بتوانند وظایف خود را با استقلال، دقت و کیفیت بیشتری دنبال کنند.

ساکت همچنین از برنامه‌ریزی کمیته مجوز حرفه‌ای برای حضور میدانی در استان‌ها و بازدید از باشگاه‌ها خبر داد و گفت: در این چارچوب، افسران مجوز حرفه‌ای با حضور در استان‌های مختلف، ضمن بررسی شرایط باشگاه‌ها، با مدیران و اعضای هیأت‌مدیره آنها دیدار و گفت‌وگو خواهند کرد.

وی افزود: این بازدیدها فرصتی برای ارتباط مستقیم با باشگاه‌ها، شناسایی دقیق‌تر مسائل و چالش‌های موجود، تبیین الزامات و ارائه راهکارهای لازم برای حرکت باشگاه‌ها در مسیر استانداردهای حرفه‌ای خواهد بود.

ساکت در پایان با تشریح فلسفه و اهداف این فرآیند، تأکید کرد که مجوز حرفه‌ای نباید صرفاً به عنوان مجموعه‌ای از الزامات برای دریافت یک مجوز تلقی شود، بلکه هدف اصلی آن ارتقای ساختار باشگاه‌ها، ایجاد نظام مدیریتی و اجرایی منسجم، افزایش پایداری باشگاه‌ها و حرکت فوتبال ایران به سمت استانداردهای حرفه‌ای است.