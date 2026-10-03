امیرشقاقی: مشکل اصلی در تهیه بلیت برگشت از لائوس بود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، مهناز امیرشقاقی سرمربی تیم ملی فوتبال دختران زیر ۱۷ سال، پس از انصراف این تیم از حضور در مسابقات انتخابی زیر ۱۷ سال دختران آسیا، با اشاره به ظرفیت بالای بازیکنان این رده سنی گفت: این بازیکنان را باید سرمایه‌های آینده فوتبال بانوان ایران دانست و مطمئنم در سال‌های آینده از میان همین نفرات، بازیکنانی خواهیم داشت که می‌توانند در سطح بالای فوتبال کشورمان نقش‌آفرینی کنند.

وی ادامه داد: در آخرین اردوی تیم، تمرینات بسیار خوبی را پشت سر گذاشتیم و بازیکنان با انگیزه و آمادگی مناسبی آماده حضور در مسابقات بودند. آنها برای سه بازی پیش رو انگیزه زیادی داشتند و می‌خواستند توانایی‌های خودشان را نشان دهند. شاید فرصت حضور در این مسابقات از آنها گرفته شد، اما مسیر رشد و پیشرفت این بازیکنان همچنان ادامه دارد.

وی افزود: این نسل برای فوتبال بانوان اهمیت زیادی دارد. بازیکنانی که امروز در رده زیر ۱۷ سال هستند، بدون شک در سال‌های آینده وارد رده‌های بالاتر می‌شوند و می‌توانند بخش مهمی از بدنه تیم‌های ملی بزرگسالان را تشکیل دهند. به همین دلیل باید نگاه ما فقط به یک مسابقه یا یک تورنمنت نباشد؛ باید به آینده این بازیکنان و آینده فوتبال بانوان کشور فکر کنیم.

سرمربی تیم ملی فوتبال دختران زیر ۱۷ سال خاطرنشان کرد: از همه بازیکنانم و کادر فنی تشکر می‌کنم و به آنها خسته‌نباشید می‌گویم. آنها در اردوها با جدیت تمرین کردند، انگیزه داشتند و برای مسابقات آماده بودند. امیدوارم این اتفاق باعث نشود انگیزه‌شان را از دست بدهند. برعکس، باید از این تجربه برای ادامه مسیر استفاده کنند و بدانند که هنوز فرصت‌های زیادی پیش روی آنهاست.

امیرشقاقی با اشاره به گروه تیم ملی در این مسابقات گفت: گروه سختی داشتیم و می‌دانستیم رقابت دشواری در پیش است، اما بازیکنان آماده بودند که با تمام توان وارد مسابقات شوند. قطعا اگر اعزام انجام می‌شد، همه تلاش خودشان را می‌کردند تا عملکرد شایسته‌ای داشته باشند و از فوتبال دختران ایران نماینده خوبی باشند.

وی ادامه داد: شرایط به گونه‌ای پیش رفت که امکان اعزام تیم فراهم نشد و مطمئناً مسئولان بهترین تصمیم را برای تیم گرفتند. قطعاً مسائل امنیتی و همه جوانب در نظر گرفته شده بود که این تصمیم گرفته شد. فدراسیون فوتبال تمام تلاش خودش را برای آماده‌سازی این تیم انجام داد و حمایت‌های لازم برای برپایی اردو صورت گرفت. حتی بلیت‌های پرواز رفت به لائوس نیز تهیه شده بود و تیم آماده اعزام بود، اما مشکل اصلی تهیه بلیط بازگشت تیم بود.

امیرشقاقی در پایان تأکید کرد: مهم‌ترین موضوع برای ما این است که این بازیکنان مسیرشان را ادامه دهند. این دختران آینده فوتبال بانوان ایران هستند و باید از آنها حمایت کنیم، فرصت بازی و تجربه در اختیارشان قرار دهیم و کمک کنیم تا در سال‌های آینده بازیکنانی پخته‌تر و آماده‌تر برای تیم‌های ملی داشته باشیم. امیدوارم همه این بازیکنان با همین انگیزه به کارشان ادامه دهند، چون مطمئنم آینده خوبی در انتظار آنهاست.