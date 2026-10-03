تیراندازی مقابل دادگستری مهاباد یک کشته برجا گذاشت؛ ۴ نفر مجروح شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ امیررضا رسولیان در این زمینه از وقوع حادثه تیراندازی مقابل ساختمان دادگستری این شهرستان و کشته و زخمی شدن پنج نفر خبر داد و اظهار کرد: این حادثه امروز، شنبه ۱۱ مهرماه، ساعت ۹:۳۰ صبح در مقابل در ساختمان دادگستری مهاباد رخ داد و در جریان آن، یک نفر بر اثر اصابت گلوله جان خود را از دست داد و چهار نفر دیگر نیز زخمی شده‌اند.

وی افزود: بررسی‌های اولیه مأموران نشان می‌دهد این حادثه در پی اختلافات شخصی و با انگیزه انتقام‌جویی رخ داده است. و این افراد اهل نقده بودند.

فرمانده انتظامی شهرستان مهاباد ادامه داد: بر اساس تحقیقات اولیه، فرزند فرد مهاجم چند سال قبل به قتل رسیده بود و این فرد، یکی از خانواده‌ها را مسئول این حادثه می‌دانسته است.

رسولیان تصریح کرد: فرد مهاجم امروز در مقابل ساختمان دادگستری مهاباد با استفاده از سلاح گرم به اعضای خانواده فردی که از نظر او در قتل فرزندش نقش داشته، حمله کرده و اقدام به تیراندازی کرده است.

وی با اشاره به حضور سریع مأموران انتظامی در محل حادثه گفت: عامل تیراندازی توسط مأموران دستگیر شده و هم‌اکنون در بازداشت به سر می‌برد.

به گفته فرمانده انتظامی شهرستان مهاباد، تحقیقات برای روشن شدن ابعاد مختلف این حادثه و بررسی دقیق نحوه وقوع تیراندازی ادامه دارد.

در پی این حادثه، نیروهای امدادی و اورژانس نیز در محل حاضر شدند و مجروحان برای دریافت خدمات درمانی به مراکز درمانی منتقل شدند.

تا این لحظه جزئیات بیشتری درباره وضعیت جسمانی چهار فرد زخمی و میزان جراحات آنان اعلام نشده است و اطلاعات تکمیلی درباره وضعیت مصدومان، نحوه استفاده از سلاح و سایر ابعاد پرونده پس از تکمیل بررسی‌های انتظامی و قضایی اعلام خواهد شد.

این حادثه در مقابل یکی از مراکز قضایی شهرستان مهاباد رخ داده و رسیدگی به ابعاد آن در دستور کار مراجع انتظامی و قضایی قرار گرفته است.