دختر ۱۳ ساله در شهرک گلبرگ شاهرود جان باخت

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه یکشنبه حادثه‌ای در شهرک گلبرگ شاهرود رخ داد که طی آن یک دختر ۱۳ ساله جان خود را از دست داد و قاتل نیز متواری است.

بر اساس اطلاعات اولیه، موضوع بلافاصله در دستور کار مراجع انتظامی و قضایی قرار گرفته و بررسی‌های لازم برای مشخص شدن علت و ابعاد دقیق حادثه در حال انجام است.

در پی انتشار برخی مطالب غیررسمی درباره این حادثه، تأکید می‌شود که جزئیات مربوط به نحوه وقوع حادثه و نقش احتمالی افراد خانواده مقتول تا زمان اعلام رسمی مراجع ذی‌صلاح، قابل تأیید نیست.

نیروی انتظامی و مراجع قضایی پس از تکمیل بررسی‌ها، اطلاعات موثق و جزئیات این حادثه را اعلام خواهند کرد و خبرگزاری مهر نیز اخبار تکمیلی را بر اساس اطلاعات رسمی منتشر خواهد کرد.