کاهش قیمت نفت با آزادسازی ۱۰۰ میلیون بشکه از ذخایر راهبردی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، فاتح بیرول، مدیر اجرایی آژانس بین‌المللی انرژی، روز جمعه (دهم مهر) از اقدام هماهنگ کشورهای عضو گروه هفت برای برداشت ۱۰۰ میلیون بشکه از ذخایر راهبردی نفت و گازوئیل خبر داد. این تصمیم که با هدف مهار افزایش شدید قیمت سوخت ناشی از تنش‌های منطقه‌ای و جنگ از ماه مارس اتخاذ شده است، با استقبال دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، مواجه شد.

بیرول که در حاشیه نشست «تأمین مالی تغییر و تحول: ترکیه در مسیر کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد (COP۳۱)» به میزبانی آلپ‌ارسلان چاکار، رئیس انجمن بانک‌های ترکیه سخن می‌گفت، اظهار داشت: «امروز اقدامی را در زمینه گازوئیل انجام دادیم و با رهبران جهان هماهنگ کردیم که بار دیگر ۱۰۰ میلیون بشکه نفت برداشت کنیم.» وی با تأکید بر اینکه هماهنگی عرضه نفت به آژانس بین‌المللی انرژی محول شده است، تصریح کرد که بلافاصله پس از اعلام این تصمیم، روند قیمت‌ها نزولی شد و بهای نفت حدود ۵ دلار کاهش یافت.

رئیس آژانس بین‌المللی انرژی در خصوص جزئیات اجرایی این طرح افزود: «پس از مشورت با کشورهای عضو، جزئیات توزیع را نهایی خواهیم کرد. ما ذخیره‌سازی کافی در اختیار داریم و در صورت لزوم می‌توانیم مقدار بیشتری برداشت کنیم.» این اقدام که با هماهنگی آژانس بین‌المللی انرژی صورت گرفته، بزرگ‌ترین برداشت از ذخایر راهبردی جهان در تاریخ محسوب می‌شود که با هدف مدیریت عرضه و تقاضا در بازارهای جهانی انرژی اجرا شده است.