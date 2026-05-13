۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۴۸

تبعات اختلال در هرمز؛ ذخایر نفتی جهان به سرعت در حال مصرف است

آژانس بین المللی انرژی به سرعت بی سابقه کاهش ذخایر نفتی جهان به دلیل بسته ماندن تنگه هرمز اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد: از ماه فوریه تاکنون، به دلیل بسته شدن تنگه هرمز کاهش عرضه نفت به ۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است.

این آژانس اضافه کرد: به دلیل جنگ در ایران عرضه نفت در سال ۲۰۲۶ کمتر از تقاضا خواهد بود.

آژانس بین المللی انرژی تاکید کرد: جهان با سرعت بی‌سابقه ای به دلیل تأثیرات جنگ در منطقه در حال استفاده از ذخایر نفتی خود است.

پیش از این فاتح بیرول، مدیر اجرایی آژانس بین‌المللی انرژی، اعلام کرد جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران بزرگ‌ترین بحران انرژی تاریخ را رقم زده است.

وی هشدار داد در صورت ادامه اختلال در عرضه نفت، آژانس بین‌المللی انرژی آماده برداشت بیشتر از ذخایر راهبردی خواهد بود. به گفته بیرول، کشورهای عضو تاکنون حدود ۲۰ درصد از ذخایر موجود را آزاد کرده‌اند.

