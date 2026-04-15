به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، فاتح بیرول روز دوشنبه (۲۴ فروردین) گفت: امیدوار است دیگر نیازی به آزادسازی از ذخیرهسازیهای راهبردی نفت نباشد، اما آژانس آماده است در صورت نیاز برای مقابله با شوک انرژی ناشی از جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران اقدام کند.
آژانس بین المللی انرژی با ۳۲ عضو در ماه گذشته میلادی با برداشت ۴۰۰ میلیون بشکه نفت از ذخیرهسازیهای راهبردی نفت موافقت کرد؛ این اقدام بیشترین آزادسازی هماهنگ اعضای آژانس از ذخیرهسازیهای راهبردی نفت تاکنون است که بهمنظور تضمین ثبات بازارهای نفت انجام شد.
ایالات متحده، بزرگترین تولیدکننده نفت و گاز جهان هم موافقت خود را با برداشت ۱۷۲ میلیون بشکه نفت از ذخیرهسازیهای راهبردیاش اعلام کرد.
بیرول تأکید کرد: امیدوارم، بسیار امیدوارم که نیازی به برداشت بیشتر نداشته باشیم، اما در صورت نیاز، آماده اقدام هستیم.
وی در رویداد شورای آتلانتیک در واشینگتن بار دیگر اعلام کرد: جنگ اختلال عرضه انرژی در جهان را بدتر کرده است و قیمت نفت نزدیک به ۱۰۰ دلار برای هر بشکه دادوستد میشود.
بیرول افزود: بهدلیل گستردگی توقف تولید نفت و اختلال تردد در تنگه هرمز، برداشت از ذخیرهسازیهای راهبردی نفت راهحل نیست، بلکه این اقدام تنها تأثیر آن را کاهش میدهد.
بیرول به نمایندگی از آژانس بینالمللی انرژی به همراه رؤسای بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول، گروهی هماهنگ برای واکنش به اثرات جنگ علیه ایران بر حوزه انرژی و اقتصاد تشکیل دادند.
این نهاد انرژی با انتشار بیانیهای مشترک اعلام کردند: تأثیر جنگ اساسی، جهانی و بسیار نامتقارن است و واردکنندگان انرژی، بهویژه کشورهای کمدرآمد را تحتتأثیر قرار میدهد.
