به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، فاتح بیرول روز پنجشنبه در رویداد شورای روابط خارجی هشدار داد چنانچه جریان انتقال نفت از تنگه هرمز ظرف چند هفته افزایش نیابد، امنیت انرژی جهان به خطر میافتد.
بیرول گفت: امنیت نفت همچنان مسئلهای حیاتی است. اگر اوضاع ظرف چند هفته آینده بهبود نیابد، باید نگران باشیم و من نگران هستم.
تنگه هرمز آبراه باریک بین ایران و عمان و گذرگاه حدود یکپنجم محمولههای انرژی جهان است که از زمان آغاز جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران در ۲۸ فوریه (نهم اسفند ۱۴۰۴) با اختلال روبهرو شده است.
بیرول با بیان اینکه با وجود افزایش شدید قیمت انرژی، عوامل متعددی سبب تعدیل رشد قیمتها شده است، افزود: این موارد شامل ذخیرهسازی چین، که پیش از جنگ بیش از یک میلیارد بشکه نفت داشت، صرفهجویی این کشور در مصرف نفت از طریق افزایش استفاده از وسایل نقلیه برقی و حملونقل عمومی و توافق کشورهای عضو آژانس بینالمللی انرژی برای برداشت هماهنگ ۴۰۰ میلیون بشکه نفت از ذخیرهسازیهای راهبردی میشود.
رئیس آژانس بینالمللی انرژی با اشاره به اینکه جنگ علیه ایران بدترین اختلال انرژی در تاریخ را رقم زده است، گفت: اما این اقدامها نمیتوانند برای همیشه دوام بیاورند.
بیرول با اشاره به افزایش تولید نفت خام از سوی آمریکا گفت: افزایش تولید آمریکا بسیار خوب است. ایالات متحده یک میلیون یا ۲ میلیون بشکه افزایش تولید نفت خام داشته است، اما نمیتواند تولید خود را ۱۰ میلیون بشکه در روز افزایش دهد.
وی گفت بحران عرضه نفت و گاز به روشهای مختلف به کشورهای سراسر جهان آسیب زده است.
رئیس آژانس بینالمللی انرژی تصریح کرد: آسیا با بیشترین آسیب ناشی از اختلال عرضه روبهرو شده است، زیرا این قاره ۸۰ تا ۹۰ درصد از انرژی عرضهشده از طریق تنگه هرمز را دریافت میکرد.
بیرول افزود: ژاپن و کره جنوبی هم آسیب دیدهاند، اما کشورهای در حال توسعه از جمله پاکستان، بنگلادش و هند بیشترین آسیب را متحمل شدهاند.
قیمت نفت پس از برداشت هماهنگ کشورهای عضو آژانس بینالمللی انرژی در ماه مارس حدود ۲۰ دلار برای هر بشکه کاهش یافت و این اقدام به بازارها نشان داد که این سازمان که نماینده بیش از ۳۰ کشور است، در صورت وخیمشدن اوضاع میتواند بار دیگر از ذخیرهسازیها برداشت کند.
بیرول درباره برداشت ۴۰۰ میلیون بشکه از ذخیرهسازیهای راهبردی گفت: هرچند مقدار برداشت زیاد بود، اما تنها ۲۰ درصد از ذخیرهسازیها را تشکیل میداد و همچنان ۸۰ درصد از ذخیرهسازیها موجود است.
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