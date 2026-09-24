مظفری: اختیارات توسعه باجگیران به شهرستان قوچان واگذار شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین مظفری ظهر پنجشنبه در جلسه مشترک ساماندهی مرزی در سالن جلسات گمرک باجگیران اظهار کرد: طرح توسعه منطقه باید در قالب یک طرح جامع دیده شود و اجرای آن نیز به صورت فازبندی شده و با سرعت پیش برود.
استاندار خراسان رضوی افزود: در صورت نیاز توسعه بازارچه مرزی، ایجاد زیرساختهای گردشگری سلامت و سایر نیازهای منطقه باید به صورت مرحلهای در دستور کار قرار گیرد و نباید اجرای طرحها را به تکمیل همه ابعاد طرح جامع موکول کرد.
وی با اشاره به پیشنهاد ایجاد بیمارستان صحرایی در منطقه باجگیران گفت: این موضوع از جمله اقداماتی است که باید با سرعت دنبال شود و حتی مکانیابی و مکاننمایی بیمارستان صحرایی باید از همین امروز انجام شود.
مظفری ادامه داد: دانشگاه علوم پزشکی باید مدیریت این موضوع را برعهده بگیرد و ساختاری شفاف و قدرتمند برای ارائه خدمات درمانی در منطقه طراحی شود به گونهای که در صورت نیاز امکان حضور پزشکان متخصص و حتی انجام برخی اعمال سرپایی فراهم باشد.
استاندار خراسان رضوی همچنین بر پیگیری موضوع ترانشیپ کالاهای فسادپذیر و سایر مسائل مرتبط با مبادلات مرزی تأکید کرد و گفت: این موضوعات باید از مسیرهای قانونی و با مکاتبات رسمی دنبال شود تا بتوان از ظرفیت مرز باجگیران به بهترین شکل استفاده کرد.
وی با بیان اینکه ظرفیت مرز باجگیران تنها محدود به شهرستان قوچان نیست، تصریح کرد: این منطقه ظرفیت اثرگذاری در سطح استان و حتی کشور را دارد و احیای منطقه، ایجاد درآمد و اشتغال و توسعه زیرساختها باید از اولویتهای اصلی باشد.
مظفری با تأکید بر نقش تعاونی مرزنشینان در این فرایند گفت: منافع حاصل از فعالیتهای مرزی نباید صرفاً محدود به تعاونی باشد بلکه باید به اعضای تعاونی، توسعه منطقه و رفع نیازهای مردم اختصاص پیدا کند.
استاندار خراسان رضوی افزود: توسعه بازارچه باید اولویت نخست باشد و پس از آن زیرساختهای گردشگری سلامت و تجهیز امکانات منطقه مورد توجه قرار گیرد همچنین میتوان برای توسعه گردشگری دره شمخال نیز نقش مشخصی برای تعاونی تعریف کرد.
وی بر واگذاری اختیارات بیشتر به شهرستان تأکید کرد و گفت: چارچوبها و کلیات باید در سطح استان مشخص شود، اما در مواردی که امکان واگذاری وجود دارد، تصمیمگیری به شهرستان سپرده شود تا فرماندار و اعضای شورای تأمین با توجه به شرایط منطقه تصمیمگیری کنند.
مظفری با اشاره به جایگاه دیپلماتیک مرز باجگیران اظهار کرد: این مرز علاوه بر اهمیت منطقهای دارای جایگاه ملی و بینالمللی است و در سالهای گذشته محل تردد شخصیتهای تراز اول کشور و دیپلماتهای کشورهای مختلف بوده است بنابراین باید از نظر نظم، پاکیزگی، زیرساخت و ظاهر نیز در شأن این جایگاه باشد.
استاندار خراسان رضوی بر ضرورت بازسازی و ساماندهی بازارچه مرزی باجگیران تأکید کرد و گفت: بازارچه باید به یک مرکز تجاری آبرومند و مناسب تبدیل شود و حتی در صورت نیاز میتوان برای ایجاد فروشگاههای بزرگ و توسعه فضای تجاری آن برنامهریزی کرد.
وی ادامه داد: اجرای این برنامهها باید با محوریت فرمانداری قوچان و همکاری دستگاههای اقتصادی و عمرانی استان دنبال شود و تلاش کنیم زمان تصمیمگیریها کوتاه شود همچنین باید در یک بازه زمانی مشخص برای بررسی میزان پیشرفت اقدامات دوباره از منطقه بازدید کنیم و بخش قابل توجهی از آنها به مرحله اجرا رسیده باشد.
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