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۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۳۰

مظفری: اختیارات توسعه باجگیران به شهرستان قوچان واگذار شود

مظفری: اختیارات توسعه باجگیران به شهرستان قوچان واگذار شود

قوچان- استاندار خراسان رضوی گفت: اختیارات قابل واگذاری برای توسعه منطقه باجگیران باید به شهرستان قوچان سپرده شود.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین مظفری ظهر پنجشنبه در جلسه مشترک ساماندهی مرزی در سالن جلسات گمرک باجگیران اظهار کرد: طرح توسعه منطقه باید در قالب یک طرح جامع دیده شود و اجرای آن نیز به صورت فازبندی شده و با سرعت پیش برود.

استاندار خراسان رضوی افزود: در صورت نیاز توسعه بازارچه مرزی، ایجاد زیرساخت‌های گردشگری سلامت و سایر نیازهای منطقه باید به صورت مرحله‌ای در دستور کار قرار گیرد و نباید اجرای طرح‌ها را به تکمیل همه ابعاد طرح جامع موکول کرد.

وی با اشاره به پیشنهاد ایجاد بیمارستان صحرایی در منطقه باجگیران گفت: این موضوع از جمله اقداماتی است که باید با سرعت دنبال شود و حتی مکان‌یابی و مکان‌نمایی بیمارستان صحرایی باید از همین امروز انجام شود.

مظفری ادامه داد: دانشگاه علوم پزشکی باید مدیریت این موضوع را برعهده بگیرد و ساختاری شفاف و قدرتمند برای ارائه خدمات درمانی در منطقه طراحی شود به گونه‌ای که در صورت نیاز امکان حضور پزشکان متخصص و حتی انجام برخی اعمال سرپایی فراهم باشد.

استاندار خراسان رضوی همچنین بر پیگیری موضوع ترانشیپ کالاهای فسادپذیر و سایر مسائل مرتبط با مبادلات مرزی تأکید کرد و گفت: این موضوعات باید از مسیرهای قانونی و با مکاتبات رسمی دنبال شود تا بتوان از ظرفیت مرز باجگیران به بهترین شکل استفاده کرد.

وی با بیان اینکه ظرفیت مرز باجگیران تنها محدود به شهرستان قوچان نیست، تصریح کرد: این منطقه ظرفیت اثرگذاری در سطح استان و حتی کشور را دارد و احیای منطقه، ایجاد درآمد و اشتغال و توسعه زیرساخت‌ها باید از اولویت‌های اصلی باشد.

مظفری با تأکید بر نقش تعاونی مرزنشینان در این فرایند گفت: منافع حاصل از فعالیت‌های مرزی نباید صرفاً محدود به تعاونی باشد بلکه باید به اعضای تعاونی، توسعه منطقه و رفع نیازهای مردم اختصاص پیدا کند.

استاندار خراسان رضوی افزود: توسعه بازارچه باید اولویت نخست باشد و پس از آن زیرساخت‌های گردشگری سلامت و تجهیز امکانات منطقه مورد توجه قرار گیرد همچنین می‌توان برای توسعه گردشگری دره شمخال نیز نقش مشخصی برای تعاونی تعریف کرد.

وی بر واگذاری اختیارات بیشتر به شهرستان تأکید کرد و گفت: چارچوب‌ها و کلیات باید در سطح استان مشخص شود، اما در مواردی که امکان واگذاری وجود دارد، تصمیم‌گیری به شهرستان سپرده شود تا فرماندار و اعضای شورای تأمین با توجه به شرایط منطقه تصمیم‌گیری کنند.

مظفری با اشاره به جایگاه دیپلماتیک مرز باجگیران اظهار کرد: این مرز علاوه بر اهمیت منطقه‌ای دارای جایگاه ملی و بین‌المللی است و در سال‌های گذشته محل تردد شخصیت‌های تراز اول کشور و دیپلمات‌های کشورهای مختلف بوده است بنابراین باید از نظر نظم، پاکیزگی، زیرساخت و ظاهر نیز در شأن این جایگاه باشد.

استاندار خراسان رضوی بر ضرورت بازسازی و ساماندهی بازارچه مرزی باجگیران تأکید کرد و گفت: بازارچه باید به یک مرکز تجاری آبرومند و مناسب تبدیل شود و حتی در صورت نیاز می‌توان برای ایجاد فروشگاه‌های بزرگ و توسعه فضای تجاری آن برنامه‌ریزی کرد.

وی ادامه داد: اجرای این برنامه‌ها باید با محوریت فرمانداری قوچان و همکاری دستگاه‌های اقتصادی و عمرانی استان دنبال شود و تلاش کنیم زمان تصمیم‌گیری‌ها کوتاه شود همچنین باید در یک بازه زمانی مشخص برای بررسی میزان پیشرفت اقدامات دوباره از منطقه بازدید کنیم و بخش قابل توجهی از آنها به مرحله اجرا رسیده باشد.

کد مطلب 6957540

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