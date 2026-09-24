مظفری: مصوبات جلسه بررسی مسائل قوچان باید اجرایی و قابل پیگیری باشد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین مظفری عصر پنجشنبه در جلسه بررسی مسائل و مشکلات اقتصادی و عمرانی شهرستان قوچان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و آغاز سال تحصیلی جدید، اظهار کرد: در جریان بازدیدهای امروز و جلسات برگزارشده تصمیمات خوبی در حوزه‌های مختلف اتخاذ شد و باید این تصمیمات در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مرحله اجرا برسد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های شهرستان قوچان تصریح کرد: قوچان از ظرفیت‌های بسیار ارزشمندی در حوزه اقتصادی، فرهنگی، درمانی و گردشگری برخوردار است و باید از این ظرفیت‌ها برای توسعه شهرستان استفاده کنیم.

استاندار خراسان رضوی با تأکید بر ضرورت تکمیل طرح‌های درمانی شهرستان گفت: در حوزه بهداشت و درمان اقدامات خوبی انجام شده و باید با تأمین منابع، پروژه‌هایی مانند کلینیک و بیمارستان به سرانجام برسد و زمان‌بندی اجرای پروژه‌ها نیز به‌صورت شفاف به مردم اعلام شود.

وی با بیان اینکه قوچان در حوزه کشاورزی ظرفیت بالایی دارد، عنوان کرد: باید در کنار تولیدات کشاورزی به سمت صنایع تبدیلی و تکمیل زنجیره ارزش حرکت کنیم تا به ازای تولیدات بخش کشاورزی، ظرفیت فرآوری و صنایع مرتبط نیز در شهرستان ایجاد شود.

استاندار خراسان رضوی همچنین بر استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی قوچان تأکید کرد و گفت: قوچان از پیشینه فرهنگی و تاریخی ارزشمندی برخوردار است و به‌عنوان یکی از مراکز موسیقی مقامی کشور باید در حوزه فرهنگ، هنر، ورزش و جوانان اقدامات فاخر و ماندگاری در این شهرستان انجام شود.

مظفری با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: در شرایط سختی قرار داریم و باید از هر فرصتی برای کاهش فشار بر مردم استفاده کنیم و تصمیمات حوزه اقتصادی و عمرانی نیز نباید صرفاً در حد جلسه باقی بماند بلکه باید خروجی مشخص و قابل ارزیابی داشته باشد.

استاندار خراسان رضوی همچنین درباره ظرفیت مرزی قوچان گفت: در مرز باید از هر ظرفیتی برای رونق اقتصادی استفاده کنیم و تصمیمات اتخاذشده درباره این منطقه باید در نخستین جلسه ستاد ساماندهی مسائل مرزی جمع‌بندی و برای اجرای آنها برنامه مشخصی تدوین شود.

مظفری با تأکید بر ضرورت همدلی میان دستگاه‌های مختلف خاطرنشان کرد: زمان مسئولیت‌ها کوتاه است و همه مدیران باید با همدلی و همراهی بخشی از مسیر خدمت را به‌درستی طی کنند، مهم این است که اقدامات انجام‌شده به نتیجه برسد و آثار آن در زندگی مردم دیده شود.