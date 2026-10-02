طرهانی: برخورد با اراذل و اوباش و سارقان با جدیت ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدقاسم طرهانی در خطبه‌های پیش از نماز جمعه قزوین با گرامیداشت هفته فراجا اظهار کرد: پلیس به مردم تعلق دارد و نیرویی مردمی است که در کنار مردم و در بطن جامعه حضور دارد و از همراهی، همدلی و تعامل شهروندان در ایجاد امنیت پایدار قدردانی می‌کنیم.

وی با اشاره به نقش کارکنان فراجا در تأمین امنیت جامعه افزود: کارکنان فراجا در سخت‌ترین روزها و حتی در دل جنگ، لحظه‌ای دست از مجاهدت برای تأمین نظم و امنیت برنداشتند و با کمترین امکانات اما با بیشترین اعتقاد و ایمان پای کار ایستادند.

فرمانده انتظامی استان قزوین با بیان اینکه پلیس در حوزه‌های مختلف به صورت شبانه‌روزی مشغول خدمت‌رسانی است، تصریح کرد: یگان ویژه، یگان امداد، پلیس آگاهی، پلیس اطلاعات و سایر پلیس‌های تخصصی در کنار مردم برای ایجاد امنیت فعالیت می‌کنند.

تأخیر ۱۱۰ ناشی از کثرت مأموریت‌ها است

طرهانی با اشاره به برخی گلایه‌ها درباره زمان حضور پلیس در صحنه‌های جرم گفت: اگر ۱۱۰ دیر به صحنه می‌رسد یا واحد گشتی با تأخیر به امدادخواه می‌رسد، این موضوع عامدانه و از روی ناآگاهی نیست، بلکه به دلیل کثرت مأموریت‌هایی است که با تجهیزات و امکانات موجود تناسب ندارد.

وی ادامه داد: متأسفانه عدم تناسب جرم و مجازات باعث شده برخی مجرمان دست به سرقت‌های گسترده از اموال مردم بزنند، اما پلیس مقتدر و انقلابی قاطعانه با آنها برخورد کرده است.

فرمانده انتظامی استان قزوین با اشاره به برخورد با سارقان خشن گفت: سارق گردنبندقاپ که جرأت می‌کند در خیابان به زن و بچه مردم تعرض کند، در کمتر از ۲۴ ساعت، علی‌رغم نبود سرنخ اولیه، توسط پلیس آگاهی شناسایی و مورد اصابت تیر مستقیم پلیس قرار گرفت تا برای سایر سارقان عبرت شود.

وی تأکید کرد: ما در ایام جنگ هستیم و به شما قول می‌دهیم در این ایام با سارقان و مخلان نظم و امنیت، قاطعانه و برابر مقررات برخورد کنیم.

کاهش سرقت‌های مهم در قزوین

طرهانی با اشاره به عملکرد پلیس در حوزه مقابله با سرقت گفت: کاهش سرقت و افزایش دستگیری و کشف در حوزه پلیس نسبت به سال‌های قبل رقم خورده و در سرقت‌های مهم از جمله سرقت منزل نیز کاهش داشته‌ایم.

وی افزود: این موضوع به دلیل اقدامات پلیس و برخورد با سارقان در بزنگاه‌ها و شناسایی و دستگیری آنها در مخفیگاه‌هایشان بوده است.

فرمانده انتظامی استان قزوین همچنین از اجرای طرح‌های پاکسازی پارک‌ها و تفرجگاه‌ها خبر داد و گفت: در این مناطق با اراذل و اوباشی که برای مردم ایجاد مزاحمت می‌کردند، خرده‌فروشان مواد مخدر، فروشندگان مشروبات الکلی و افرادی که اقدام به چاقوکشی می‌کردند، قاطعانه برخورد شده است.

وی با اشاره به کشف انواع سلاح سرد و گرم در این طرح‌ها اظهار کرد: کشف این سلاح‌ها مانع بسیاری از درگیری‌ها و قتل‌هایی شد که می‌توانست اتفاق بیفتد.

برخورد با خرده‌فروشان مواد مخدر و اراذل و اوباش

طرهانی با اشاره به مطالبه مردم برای برخورد با موادفروشان و معتادان متجاهر گفت: جمع‌آوری معتادان متجاهر و برخورد با خرده‌فروشان مواد مخدر که در محله‌ها برای مردم ایجاد مزاحمت می‌کنند، در دستور کار پلیس مبارزه با مواد مخدر قرار دارد و برخورد قاطعانه با آنها انجام شده و ادامه خواهد داشت.

وی تصریح کرد: هر جایی که پلیس حضور داشته باشد، نباید اراذل و اوباش و موادفروش حضور داشته باشند، چراکه حضور این افراد در مردم ایجاد بدبینی می‌کند؛ بنابراین پلیس باید قاطع باشد.

فرمانده انتظامی استان قزوین خطاب به اراذل و اوباش گفت: سه راه بیشتر ندارید؛ یا بیایید و ما کمک می‌کنیم اصلاح شوید، یا باید از قزوین بروید و راه دیگری ندارید؛ پلیس مقتدرانه با شما برخورد خواهد کرد و سر جایتان خواهد نشاند.

وی تأکید کرد: برخورد پلیس با اراذل و اوباش قاطعانه است و در میدان و جلوی چشم مردم اجازه تحرک به آنها نخواهیم داد.

توقیف ۵۰۰ تا ۶۰۰ موتورسیکلت فاقد پلاک و برخورد با رانندگان فاقد گواهینامه

طرهانی با اشاره به اجرای طرح برخورد با موتورسیکلت‌های فاقد پلاک یا دارای پلاک مخدوش گفت: این موضوع از مطالبات مردم است و پلیس به‌ویژه درباره نوجوانان و جوانانی که فاقد گواهینامه هستند، اقدامات لازم را انجام می‌دهد.

وی افزود: در روزها و هفته‌های گذشته حداقل ۵۰۰ تا ۶۰۰ موتورسیکلت فاقد پلاک و همچنین موتورسیکلت‌هایی که راکبان فاقد گواهینامه داشته‌اند، به دلیل صیانت از خود آنها توقیف شده و برخوردها از این پس نیز قاطع‌تر و مقتدرانه‌تر خواهد بود.

برخورد با واحدهای صنفی فاقد مجوز

فرمانده انتظامی استان قزوین همچنین از برخورد با برخی قهوه‌خانه‌ها و کافی‌شاپ‌های فاقد مجوز خبر داد و گفت: با واحدهایی که فاقد مجوز بودند برخورد و برخی از آنها پلمب شده‌اند.

طرهانی افزود: با برخی واحدهای متخلف نیز برای اصلاح فرآیند فعالیت آنها برخورد شده و جزئیات این اقدامات به‌زودی رسانه‌ای خواهد شد.