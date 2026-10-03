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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۵

نمایش و تحلیل مستند «گیشه ۲» در سینماتک خانه‌ هنرمندان ایران

نمایش و تحلیل مستند «گیشه ۲» در سینماتک خانه‌ هنرمندان ایران

برنامه بعدی از سلسله جلسات نمایش فیلم‌تئاترها در سینماتک خانه‌ هنرمندان ایران، به مستند «گیشه ۲» به‌کارگردانی حسن‌ جودکی اختصاص دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پنجاه و هشتمین برنامه از سلسله جلسات نمایش فیلم‌تئاترها در سینماتک خانه‌ هنرمندان ایران، به مستند «گیشه ۲» به‌کارگردانی حسن‌ جودکی اختصاص دارد.

این فیلم ۲۴ دقیقه‌ای، سومین برنامه از بسته‌ مستندهایی درباره‌ تئاتر ایران است که با همکاری مشترک انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران خانه تئاتر به نمایش درمی‌آید.

پس از نمایش این اثر، نشست نقد و تحلیل آن با حضور سیدمحسن حسن‌زاده منتقد تئاتر برگزار می‌شود.

مستند «گیشه ۲» یک سند تصویری از حاشیه و متن اجرای نمایش «شب هزارویکم» به کارگردانی بهرام بیضائی در سال ۱۳۸۲ است.

این برنامه چهارشنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۵ از ساعت ۱۷ در سالن ناصری خانه‌ هنرمندان ایران برگزار می‌شود.

کد مطلب 6966441

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