به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، در ادامه برنامه‌های آموزشی و تخصصی بیست‌ویکمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران-مبارک، هفتمین نشست تخصصی این دوره با عنوان «جادوی صدا در نمایش عروسکی» با آموزش فرشاد فزونی برگزار می‌شود.

فرشاد فزونی آهنگساز، دراماتورژ، اجراگر و بداهه‌پرداز در حوزه صدا و موسیقی است. فعالیت هنری وی در مرز میان موسیقی، تئاتر، اجرا و تجربه‌های شنیداری شکل می‌گیرد؛ جایی که صدا نه‌تنها به‌عنوان عنصری موسیقایی، بلکه به‌مثابه عاملی دراماتیک و اجرایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. وی از سال ۱۳۷۹ فعالیت خود را در زمینه آهنگسازی تئاتر آغاز کرده و از آن زمان تاکنون برای بیش از ۵۰ پروژه تئاتری آهنگسازی کرده و در حدود ۱۵۰۰ شب اجرای زنده داشته است.

رویکرد تجربه‌گرای وی به خلق و طراحی صدا، در بسیاری از آثارش با موسیقی زنده، بداهه‌پردازی و عناصر اجرایی و روایی درهم می‌آمیزد.

فزونی در طول سال‌ها فعالیت حرفه‌ای با کارگردانانی همچون، علی‌اصغر دشتی، داریوش مهرجویی، مسعود رایگان، مرتضی میرمنتظمی، نیما دهقان، آزاده انصاری، حمیدرضا آذرنگ، نادر برهانی‌مرند و دیگر هنرمندان همکاری داشته است. وی همچنین دریافت‌کننده‌ سه جایزه در بخش بین‌الملل جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر در زمینه آهنگسازی و طراحی صدا، لوح تقدیر آهنگسازی از جشنواره بین‌المللی فجر و دیپلم افتخار بهترین آهنگساز سال از کانون منتقدان ملی تئاتر ایران است.

هفتمین نشست تخصصی بیست‌ویکمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران-مبارک، روز شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵، از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در سالن اصلی مرکز تئاتر مولوی برگزار خواهد شد.

علاقه‌مندان برای ثبت‌نام و حضور در این نشست می‌توانند نام و شماره تماس خود را از طریق ارسال پیام در اپلیکیشن‌ بله به شماره ۰۹۱۲۳۳۹۵۶۴۹ ارسال کنند و اولویت حضور برای علاقه‌مندانی است که ثبت‌نام کرده باشند.

آرزو عالی، مدیریت بخش آموزش بیست‌ویکمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران-مبارک را بر عهده دارد.

بیست‌ویکمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران-مبارک به دبیری پوپک عظیم‌پور تبریزی، مهر ۱۴۰۵ در تهران برگزار می‌شود.