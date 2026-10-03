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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۲

معرفی دبیر علمی سمینار پژوهشی جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان

معرفی دبیر علمی سمینار پژوهشی جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان

با حکم دبیر نوزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان رحیم عبدالرحیم‌زاده به عنوان دبیر علمی سمینار پژوهشی این دوره از جشنواره منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، با حکم سید فاتح بادپروا دبیر نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان، رحیم عبدالرحیم‌زاده به عنوان دبیر علمی سمینار پژوهشی این دوره از جشنواره منصوب شد.

در متن حکم صادر شده، ایجاد پیوند نهادینه میان دانشگاه و جشنواره‌های تئاتر خیابانی به عنوان زیست بوم های زنده اجرا، فراهم‌آوردن بستری برای پژوهش های نظری و میدانی درباره تئاتر خیابانی در ایران و جهان، مستندسازی، ثبت و تحلیل تجربه های اجرایی هنرمندان تئاترخیابانی و زمینه سازی برای حضور دانشجویان در فرایند تولید، پژوهش و نقد تئاتر خیابانی، تأکید ویژه شده است.

رحیم عبدالرحیم زاده دارای مدرک دکتری تئاتر و عضو هیئت علمی گروه کارگردانی و بازیگری دانشگاه تربیت مدرس است. کارگردانی بیش از ۳۰ نمایش در ایران و فرانسه و حضور در جشنواره‌های معتبر مانند جشنواره تئاتر آوینیون، تالیف و انتشار کتاب «تئاتر، مکان و فضا»، چاپ ده‌ها مقاله علمی در نشریات معتبر کشور درباره تئاتر بیرونی و تئاتر خیابانی از فعالیت‌های پژوهشی و اجرایی وی محسوب می‌شود.

عبدالرحیم‌زاده همچنین برگزیده بخش پژوهش در دوره گذشته جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان و برگزیده کارگردانی و اثرات برتر در ۲ دوره جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان نیز است.

کد مطلب 6966318

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