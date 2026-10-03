تمدید مهلت ارسال اثر به دومین دوره جایزه پژوهش سال تئاتر ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، مهلت ارسال اثر به دومین دوره جایزه پژوهش سال تئاتر ایران در بخش‌های مختلف این رویداد شامل کتاب‌های تالیفی- پژوهشی، مقالات علمی و پایان‌نامه و رساله‌های دانشگاهی (کارشناسی ارشد و دکتری) تا ١۵ مهر تمدید شد.

محورهای موضوعی این جایزه شامل تاریخ معاصر تئاتر ایران، مدیریت در تئاتر ایران، مخاطب‌شناسی در تئاتر ایران، جشنواره‌های تئاتری و سیاستگذاری‌های فرهنگی در ایران، بررسی گونه‌های مختلف تئاتر در ایران، تئاتر کاربردی- آموزشی در ایران، آینده پژوهی تئاتر ایران، ادبیات نمایشی در ایران، جنگ، تاب آوری اجتماعی و تئاتر و تئاتر و بحران های اجتماعی- سیاسی است.

همچنین آثار ارسالی باید در بازه زمانی فروردین‌ ١۴٠٣ تا پایان اسفند ١۴٠۴ منتشر و یا ارائه شده باشند.

دومین دوره‌ جایزه پژوهش سال تئاتر ایران توسط دفتر پژوهش و انتشارات انجمن هنرهای نمایشی ایران با حمایت اداره‌کل هنرهای نمایشی، هم‌زمان با هفته پژوهش در نیمه دوم آذر سال جاری برگزار می‌شود.

اساتید، پژوهشگران، نویسندگان و دانشجویان سراسر کشور می‌توانند برای شرکت در این فراخوان، تا ١۵ مهر سال جاری آثار خود را از طریق سایت دفتر پژوهش و انتشارات به نشانی namayeshpub.theater.ir ثبت و ارسال کنند.