به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، نمایش «تناسخ ...» به نویسندگی امیرعلی نبویان و کارگردانی علی غریب، تمرین‌های خود را برای آماده‌سازی و حضور روی صحنه آغاز کرد.

این اثر نمایشی که علی غریب کارگردانی آن را برعهده دارد، نخستین تجربه این بازیگر در مقام کارگردان برای اجرای عمومی در تهران به شمار می‌رود.

همچنین این بازیگر این روزها با دور پنجم اجراهای نمایش «دشمن خدا» در عمارت هما روی صحنه است.

«تناسخ ...» روایتی است از آنچه شاید پس از پایان آغاز شود؛ جایی میان رفتن و ماندن و کالبدی که تا پایان مشخص نمی‌شود سهم چه کسی خواهد شد.

این نمایش قرار است به زودی در تهران روی صحنه برود و مراحل آماده‌سازی و تمرین آن این روزها آغاز شده است.