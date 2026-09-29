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۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۰

منصوری: انتقال فرهنگ ایثار به نسل نوجوان رسالت نهادهای فرهنگی است

منصوری: انتقال فرهنگ ایثار به نسل نوجوان رسالت نهادهای فرهنگی است

اراک- مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان مرکزی گفت: انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل نوجوان از رسالت‌های مهم نهادهای فرهنگی است.

به گزارش خبرنگار مهر، احسان منصوری پیش از ظهر سه شنبه در دیدار با خانواده شهید وحید هاشمی، از شهدای جنگ رمضان که در کرمانشاه به شهادت رسید اظهار کرد: هفته دفاع مقدس فرصتی ارزشمند برای تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا، تکریم خانواده‌های آنان و پاسداشت ایثارگری کسانی است که برای دفاع از میهن جان خود را فدا کردند.

وی افزود: حضور در منزل شهدا و دیدار با خانواده‌های آنان، ادای احترام به جایگاه والای شهادت و یادآور مسئولیت اجتماعی و فرهنگی دستگاه‌ها در قبال خانواده‌هایی است که عزیزترین سرمایه زندگی خود را در راه دفاع از کشور تقدیم کرده‌اند.

وی تصریح کرد: شهید وحید هاشمی با نثار جان خود در راه دفاع از میهن، نام و یاد خود را در تاریخ ایثار و مقاومت این سرزمین ماندگار کرد و امروز تکریم خانواده و فرزندان وی، ادای دینی به فداکاری و ازخودگذشتگی اوست.

منصوری ادامه داد: مقام شهادت بسیار عظیم و منزلت خانواده‌های شهدا فراتر از توصیف است و حضور در کنار این خانواده‌ها فرصتی برای قدردانی از صبر، استقامت و ایثار آنان به شمار می‌رود.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان مرکزی تاکید کرد: فرزندان شهدا میراث‌داران راه پدران خود هستند و امیدواریم برکت و یاد ماندگار این شهید والامقام همواره در زندگی فرزندانش جاری باشد.

وی افزود: پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت، مسئولیتی مستمر است و نباید تنها به مناسبت‌های خاص محدود شود، بلکه توجه به خانواده‌ها و فرزندان شهدا باید همواره مورد اهتمام قرار گیرد.

منصوری بیان کرد: انتقال مفاهیم ایثار، مسئولیت‌پذیری و میهن‌دوستی به نسل کودک و نوجوان، نیازمند بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و تربیتی است و کانون پرورش فکری می‌تواند با معرفی سیره و سبک زندگی شهدا در قالب برنامه‌های فرهنگی، هنری و ادبی، زمینه آشنایی نسل آینده با ارزش‌های دفاع مقدس و فرهنگ مقاومت را فراهم کند.

وی گفت: تکریم خانواده شهدا و توجه به فرزندان آنان، گامی در راستای پاسداشت فرهنگ ایثار و مقاومت و زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهیدانی است که جان خود را فدای میهن کردند.

کد مطلب 6962313

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