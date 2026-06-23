منصوری: «پیک امید» بسته فرهنگی کانون برای مناطق محروم استان مرکزی است

احسان منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مراکز فرهنگی هنری کانون در نقاط مختلف شهر اراک مستقر هستند و شامل مراکز شماره یک تا هشت در پارک شهر، الهیه، خانهسازی قنات، پارک امیرکبیر، شهرک گردو، شهر صنعتی، داوران و پارک آزادی میشوند.
وی افزود: مرکز فرهنگی هنری سنجان نیز در کنار این مراکز، خدمات فرهنگی، هنری و آموزشی را به کودکان و نوجوانان ارائه میکند.
منصوری تصریح کرد: برنامههای متنوع فرهنگی، هنری، ادبی و علمی به همراه کارگاههای «حال خوش زندگی» همچون سالهای گذشته برای غنیسازی اوقات فراغت کودکان و نوجوانان در تابستان امسال پیشبینی شده است.
وی ادامه داد: برگزاری کارگاههای تخصصی هنری همچون نقاشی، طراحی و سفالگری، کارگاههای علمی و فرهنگی از جمله رباتیک و نجوم، اردوهای علمی و طرحهای توسعه کتابخوانی از جمله برنامههای شاخص تابستان امسال است.
منصوری با اشاره به رویکرد جدید کانون در سال جاری تاکید کرد: نوجوانمحوری یکی از سیاستهای کلان کانون در سال جاری است و تلاش داریم فعالیتهای علمی را نسبت به گذشته گسترش دهیم.
وی افزود: کانون برای تداوم خدمات در شرایط بحرانی، بستر فعالیتهای مجازی و ترکیبی را پیشبینی کرده و با بهرهگیری از تجربیات گذشته، در هر شرایطی همراه مخاطبان خواهد بود.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان مرکزی با اشاره به خدماترسانی به مناطق روستایی و کمتر برخوردار گفت: بخشی از مراکز ثابت کانون در مناطق کمبرخوردار مستقر هستند و تمامی خدمات فرهنگی، هنری، علمی و ادبی را ارائه میدهند.
وی افزود: همچنین کتابخانههای سیار، کتابها و فعالیتهای کانون را به دورترین مناطق میرسانند.
منصوری تصریح کرد: طرح «پیک امید» نیز بهصورت ویژه برای مناطق محروم اجرا میشود که در قالب آن، مربیان کانون بهصورت گروهی به این مناطق اعزام شده و ویژهبرنامههای فرهنگی، هنری و آموزشی یکروزه برگزار میکنند.
وی ادامه داد: مراکز کانون بر اساس نیاز مخاطبان، کارگاههای متنوعی در حوزههای هنری، فرهنگی، ادبی، مهارتهای زندگی، حال خوش زندگی و بهصورت ویژه کارگاههای علمی در زمینه نجوم و رباتیک برگزار میکنند.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان مرکزی تاکید کرد: برگزاری جشنوارهها و مهروارههای مختلف کانون نیز در تابستان امسال با قوت ادامه خواهد داشت.
وی افزود: با وجود ثابت ماندن تعداد مراکز، خدماترسانی کانون با تمام ظرفیت ادامه دارد و امکان ثبتنام رایگان در برخی مناسبتها فراهم خواهد شد.
منصوری گفت: فعالیتهای کانون با تقویت مهارتهای ارتباطی، اجتماعی و کنترل هیجانات، نقش مؤثری در افزایش تابآوری کودکان و نوجوانان در مواجهه با شرایط اجتماعی و بحرانی دارد.
وی تصریح کرد: در پی تحولات ناشی از جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، آموزشهای تخصصی حوزه تابآوری و مدیریت بحران برای مربیان، خانوادهها و مخاطبان کانون برگزار شده است.
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