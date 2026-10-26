به گزارش خبرنگار مهر، احسان منصوری پیش از ظهر دوشنبه در آیین گشایش نمایشگاه کتاب‌های حسی-لمسی کانون در اراک اظهار کرد: توسعه دسترسی کودکان با نیازهای ویژه به منابع مطالعاتی، گامی مؤثر در تحقق عدالت فرهنگی و فراهم‌سازی فرصت‌های برابر برای رشد و یادگیری است.

وی افزود: همزمان با دومین سفر ملی کتاب‌های حسی‌ـ‌لمسی به استان‌ها، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان مرکزی میزبان نمایشگاهی تخصصی با محوریت ترویج کتاب‌خوانی و ارتقای دسترسی کودکان و نوجوانان با نیازهای ویژه به منابع فرهنگی و آموزشی شده است.

منصوری تصریح کرد: در این نمایشگاه ۱۸۵ جلد کتاب با موضوع داستان‌های کودکانه و متناسب با گروه سنی ۱۰ تا ۱۵ سال به مدت ۱۰ روز، از چهارم تا چهاردهم آبان‌ماه، در معرض بازدید علاقه‌مندان قرار گرفته است.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان مرکزی با اشاره به اهمیت طراحی منابع مطالعاتی متناسب با نیازهای کودکان نابینا بیان کرد: کتاب‌های حسی‌ـ‌لمسی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های ادراکی و حسی، امکان ارتباط مستقیم‌تر کودکان نابینا با محتوای کتاب را فراهم می‌کنند و نقش مهمی در تقویت تخیل، پرورش خلاقیت، توسعه مهارت‌های شناختی و گسترش تجربه‌های یادگیری آنان دارند.

منصوری ادامه داد: دسترسی به کتاب و برخورداری از فرصت مطالعه، حقی فرهنگی برای همه کودکان است و نباید محدودیت‌های جسمی یا تفاوت در شیوه دریافت اطلاعات، مانع بهره‌مندی آنان از این فرصت شود.

وی تاکید کرد: بر همین اساس، فراهم‌کردن منابع مناسب برای کودکان با نیازهای ویژه باید به‌عنوان بخشی از مسئولیت فرهنگی نهادهای متولی مورد توجه قرار گیرد.

منصوری گفت: هدف از برگزاری این نمایشگاه، تنها معرفی و عرضه کتاب‌های حسی‌ـ‌لمسی نیست، بلکه تلاش می‌شود زمینه آشنایی بیشتر خانواده‌ها، مربیان و فعالان حوزه کودک با ظرفیت این منابع و نقش آن‌ها در تقویت فرهنگ مطالعه در میان کودکان و نوجوانان فراهم شود.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان مرکزی با اشاره به بخش‌های جانبی این رویداد افزود: در کنار نمایشگاه کتاب، کارگاه‌ها و نشست‌های تخصصی و ترویجی و همچنین برنامه‌های فرهنگی و هنری متنوع پیش‌بینی شده است تا ضمن معرفی شیوه‌های بهره‌گیری از کتاب‌های حسی‌ـ‌لمسی، زمینه تعامل بیشتر میان مربیان، خانواده‌ها و مخاطبان فراهم شود.

وی تصریح کرد: تحقق عدالت فرهنگی زمانی معنا پیدا می‌کند که همه کودکان، با هر سطح از توانایی و نیاز، امکان دسترسی به کتاب، مشارکت در فعالیت‌های فرهنگی و بهره‌مندی از فرصت‌های رشد و یادگیری را داشته باشند.

منصوری گفت: کانون پرورش فکری نیز در همین مسیر، توسعه فعالیت‌های فراگیر و فراهم‌کردن بستر حضور مؤثر کودکان با نیازهای ویژه در برنامه‌های فرهنگی را دنبال می‌کند.

وی تاکید کرد: از خانواده‌ها، مربیان و علاقه‌مندان دعوت می‌شود با بازدید از این نمایشگاه، با ظرفیت کتاب‌های حسی‌ـ‌لمسی و نقش آن‌ها در ارتقای دسترسی کودکان نابینا و کودکان با نیازهای ویژه به منابع مطالعاتی آشنا شوند.

به گزارش مهر؛ این نمایشگاه از چهارم تا چهاردهم آبان‌ماه جاری، هر روز از ساعت ۸ تا ۱۲ در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان مرکزی پذیرای بازدیدکنندگان است.