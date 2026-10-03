نتایج اولیه کنکور سراسری ۱۴۰۵ منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرغم اعلام رئیس سازمان سنجش مبنی براینکه نتایج اولیه آزمون سراسری فردا اعلام می شود، این سازمان نتایج داوطلبان را بعد از ظهر امروز روی سایت خود به نشانی www.sanjesh.org قرار داد.



انتخاب رشته محل کنکور سراسری ۱۴۰۵ از دوشنبه ۱۳ مهر آغاز می شود و تا پنجشنبه ۱۶ مهر ادامه دارد. امکان انتخاب رشته ۱۵۰ کدرشته وجود دارد. پس از تایید انتخاب رشته یک رسید و پیامک به داوطلب داده می شود.

سامانه انتخاب رشته مجازی نیز در سایت سازمان سنجش از فردا یکشنبه ۱۲ مهر فعال می شود و داوطلبان و خانواده ها می توانند با استفاده از آن با مشاهده ۳۰۰ انتخاب رشته مشابه با شرایط داوطلب در سال گذشته از آن راهنمایی بگیرند و شانس قبولی داوطلب را مشاهده کنند.

به گفته رضا محمدی ، رئیس سازمان سنجش نتایج نهایی این آزمون نیز اواسط آبان ماه اعلام خواهد شد.

وی اظهار داشت: پذیرفته شدگان تمامی دوره های رایگان سال ۱۴۰۵ چه ثبت نام کنند و چه ثبت نام نکنند اجازه شرکت در آزمون سراسری سال ۱۴۰۶ ندارند. همچنین پذیرفته شدگان سال ۱۴۰۳ و قبل از آن رشته های باآزمون تمام دوره های رایگان و چهار رشته پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی و دامپزشکی باید قبل از ثبت نام ۱۴۰۵ انصراف می دادند.



وی اضافه کرد: کسانی که در آزمون سراسری شرکت نکرده اند و مایل به انتخاب رشته های بدون آزمون هستند می توانند در زمان انتخاب رشته، با ثبت نام در سایت سازمان سنجش رشته های پذیرش براساس سوابق تحصیلی را انتخاب کنند. همچنین کسانی که پیش از این در آزمون سراسری شرکت کرده اند می توانند بدون ثبت نام دوباره، رشته های پذیرش براساس سوابق تحصیلی را هم انتخاب کنند.