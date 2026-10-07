ظرفیت پذیرش ۴۸۵ هزارنفری کنکور ۱۴۰۵؛ «علوم انسانی»و «پیام نور» در صدر

خبرگزاری مهر - گروه دانشگاه و فناوری: آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ با شرکت یک میلیون و ۷۰ هزار و ۲۴۱ متقاضی در روزهای ۲۹ و ۳۰ مرداد ماه برگزار شد. نتایج اولیه آزمون در روز شنبه ۱۱ مهرماه ۱۴۰۵ اعلام شد و با انتشار دفترچه های انتخاب رشته در پنج گروه آزمایشی، فرآیند انتخاب رشته از روز دوشنبه ۱۳ مهرماه آغاز شد. انتخاب رشته کنکور سراسری سال ۱۴۰۵ و آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو معلم دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی تا پنجشنبه ۱۶ مهرماه ادامه دارد.

بررسی ظرفیت های پذیرش در آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ نشان می دهد که مجموع ظرفیت در پذیرش با آزمون و سوابق تحصیلی و پذیرش صرفا با سوابق تحصیلی ۴۸۵ هزار و ۷۸ نفر است. بخش عمده این ظرفیت به ترتیب به دوره های «پیام نور»، «روزانه» و «دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی» اختصاص دارد. از مجموع ظرفیت ۳۴ درصد به دوره پیام نور، ۳۰ درصد به دوره روزانه و ۲۴ درصد به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی اختصاص دارد.

همچنین در میان گروه های آزمایشی پنجگانه، بیشترین ظرفیت به گروه علوم انسانی با ۴۶ درصد، پس از آن به گروه علوم ریاضی و فنی با ۲۶ درصد و پس از آن گروه علوم تجربی با ۲۰ درصد اختصاص دارد. گروه های هنر و زبان های خارجی هرکدام با ۴ درصد در رده های بعدی قرار دارند. اما بررسی سهم دوره روزانه در گروه های آزمایشی پنجگانه نشان می دهد که سهم دوره روزانه گروه علوم ریاضی و فنی از همه بیشتر است و ۳۸ درصد ظرفیت دوره های روزانه را به خود اختصاص داده است.

ظرفیت ۱۲۷ هزار و ۵۷۱ نفر در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی

در گروه علوم ریاضی و فنی آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ تعداد ۱۳۵ هزار و ۸۱۳ داوطلب شرکت داشتند. در این گروه مجموع ظرفیت ۱۲۷ هزار و ۵۷۱ نفر است که از این تعداد ۵۱ هزار و ۳۸۶ نفر به ظرفیت پذیرش با آزمون (سراسری و جمع سوابق تحصیلی) و ۷۶ هزار و ۱۸۵ نفر به ظرفیت پذیرش صرفاً با سوابق تحصیلی اختصاص دارد.

در این گروه ظرفیت روزانه ۵۴ هزار و ۸۳۸ نفر، ظرفیت فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی ۴ هزار و ۶۳۲ نفر، ظرفیت نوبت دوم ۶ هزار و ۱۷ نفر، ظرفیت روزانه - غیردولتی ۶۵ نفر، ظرفیت مناطق محروم ۵۴۹ نفر، ظرفیت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی ۳۷ هزار و ۵۳۸ نفر، ظرفیت پردیس خودگردان یک هزار و ۲۷۵ نفر، ظرفیت شهریه پرداز ۶۰ نفر، ظرفیت مجازی ۷۴۰ نفر و ظرفیت دانشگاه پیام نور ۲۱ هزار و ۸۵۷ نفر است.

در گروه علوم ریاضی و فنی بیشترین ظرفیت به دوره روزانه با ۵۴ هزار و ۸۳۸ نفر و کمترین ظرفیت به دوره شهریه پرداز با ۶۰ نفر اختصاص دارد. با توجه به تعداد شرکت کنندگان شانس قبولی حدود ۹۴ درصد است.

ظرفیت ۹۸ هزار و ۹۷۹ نفر در گروه آزمایشی علوم تجربی

در گروه علوم تجربی آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ تعداد ۴۵۱ هزار و ۵۲۲ نفر شرکت کردند. در این گروه مجموع ظرفیت ۹۸ هزار و ۹۷۹ نفر است که از این تعداد ۶۵ هزار و ۲۵۴ نفر به ظرفیت پذیرش با آزمون (سراسری و جمع سوابق تحصیلی) و ۳۳ هزار و ۷۲۵ نفر به ظرفیت پذیرش صرفاً با سوابق تحصیلی اختصاص دارد.

در این گروه ظرفیت روزانه ۵۳ هزار و ۷۹۶ نفر، ظرفیت فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی ۶۴۲۵ نفر، ظرفیت نوبت دوم ۳ هزار و ۵۹۵ نفر، ظرفیت روزانه- غیردولتی ۱۸۹ نفر، ظرفیت مناطق محروم ۶ هزار و ۷۸۵ نفر، ظرفیت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی ۷ هزار و ۵۸۲ نفر، ظرفیت پردیس خودگردان ۸۱ نفر، ظرفیت خودگردان دانشگاه آزاد اسلامی (۴ رشته پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی) ۵۷۰ نفر، ظرفیت دانشگاه آزاد اسلامی (۴ رشته پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی) ۲ هزار و ۲۲۰ نفر، ظرفیت شهریه پرداز ۵ هزار و ۴۱۵ نفر، ظرفیت دانشگاه پیام نور ۱۲ هزار و ۳۲۱ نفر است.

در گروه علوم تجربی بیشترین ظرفیت به دوره روزانه ۵۳ هزار و ۷۹۶ نفر و کمترین ظرفیت به دوره پردیس خودگردان با ۸۱ نفر اختصاص دارد. با توجه به تعداد شرکت کنندگان شانس قبولی حدود ۲۱ درصد است.

تفاوت گروه علوم تجربی با سایر گروه ها در نبود دوره مجازی و وجود ظرفیت دانشگاه آزاد اسلامی در ۴ رشته پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی است.

ظرفیت ۲۲۲ هزار و ۶۴ نفر در گروه آزمایشی علوم انسانی

در گروه آزمایشی علوم انسانی آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ تعداد ۳۲۷ هزار و ۷۳۴ داوطلب شرکت کردند. در این گروه مجموع ظرفیت ۲۲۲ هزار و ۶۴ نفر است که از این تعداد ۴۰ هزار و ۸۵۲ نفر به ظرفیت پذیرش با آزمون (سراسری و جمع سوابق تحصیلی) و ۱۸۱ هزار و ۲۱۲ نفر به ظرفیت پذیرش صرفاً با سوابق تحصیلی اختصاص دارد. نکته مورد توجه در این گروه پیشی گرفتن ظرفیت صرفا با سوابق تحصیلی از ظرفیت دوره های با آزمون است.

در این گروه ظرفیت روزانه ۲۷ هزار و ۴۸ نفر، ظرفیت فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی ۱۱ هزار و ۳۰۱ نفر، ظرفیت نوبت دوم ۳ هزار و ۶۰ نفر، ظرفیت روزانه- غیردولتی یک هزار و ۳۳۵ نفر، ظرفیت مناطق محروم ۳۰۷ نفر، ظرفیت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی ۵۸ هزار و ۲۹۵ نفر، ظرفیت مجازی ۲ هزار و ۶۷۵ نفر، ظرفیت شهریه پرداز ۴ نفر، ظرفیت دانشگاه پیام نور ۱۱۷ هزار و ۷۵۲ نفر است.

در گروه علوم انسانی بیشترین ظرفیت به دوره پیام نور ۱۱۷ هزار و ۷۵۲ نفر و کمترین ظرفیت به دوره شهریه پرداز با ۴ نفر اختصاص دارد. با توجه به تعداد شرکت کنندگان شانس قبولی حدود ۶۷ درصد است.

ظرفیت ۱۹ هزار و ۲۲۷ نفر در گروه آزمایشی زبان های خارجی

در گروه آزمایشی زبان های خارجی آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ تعداد ۹۰ هزار و ۱۷۳ نفر شرکت کردند. در این گروه مجموع ظرفیت ۱۹ هزار و ۲۲۷ نفر است که از این تعداد ۴ هزار و ۲۱۷ نفر به ظرفیت پذیرش با آزمون (سراسری و جمع سوابق تحصیلی) و ۱۵ هزار و ۱۰ نفر به ظرفیت پذیرش صرفاً با سوابق تحصیلی اختصاص دارد.

در این گروه ظرفیت روزانه ۳ هزار و ۵۱۲ نفر، ظرفیت فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی یک هزار و ۲۴۲ نفر، ظرفیت نوبت دوم ۴۸۰ نفر، ظرفیت مناطق محروم ۵۵ نفر، ظرفیت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی ۵ هزار و ۸۳ نفر، ظرفیت مجازی ۱۶۰ نفر، ظرفیت پردیس خودگردان ۳۵ نفر، ظرفیت دانشگاه پیام نور ۸ هزار و ۳۶۰ نفر است.

در گروه زبان های خارجی بیشترین ظرفیت به دوره پیام نور ۸ هزار و ۳۶۰ نفر و کمترین ظرفیت به دوره پردیس خودگردان با ۳۵ نفر اختصاص دارد. با توجه به تعداد شرکت کنندگان شانس قبولی حدود ۲۱ درصد است.

ظرفیت ۱۷ هزار و ۲۳۷ در گروه آزمایشی هنر

در گروه آزمایشی هنر آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ تعداد ۶۴ هزار و ۹۹۹ نفر شرکت کردند. در این گروه مجموع ظرفیت ۱۷ هزار و ۲۳۷ نفر است که از این تعداد ۵ هزار و ۶۳۲ نفر به ظرفیت پذیرش با آزمون (سراسری و جمع سوابق تحصیلی) و ۱۱ هزار و ۶۰۵ نفر به ظرفیت پذیرش صرفاً با سوابق تحصیلی اختصاص دارد.

در این گروه ظرفیت روزانه ۵ هزار و ۴۷۷ نفر، ظرفیت فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی یک هزار و ۴۷ نفر، ظرفیت نوبت دوم ۴۹۲ نفر، ظرفیت مناطق محروم ۱۲۰ نفر، ظرفیت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی ۷ هزار و ۸۵۱ نفر، ظرفیت پردیس خودگردان ۶۸ نفر، ظرفیت دانشگاه پیام نور ۲ هزار و ۱۸۰ نفر است.

در گروه هنر بیشترین ظرفیت به دوره دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی با ۷ هزار و ۸۵۱ نفر و کمترین ظرفیت به دوره پردیس خودگردان با ۶۸ نفر اختصاص دارد. با توجه به تعداد شرکت کنندگان شانس قبولی حدود ۲۶ درصد است.