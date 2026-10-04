سامانه راهنمای انتخاب رشته مجازی کنکور ۱۴۰۵ در دسترس قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، سامانه راهنمای انتخاب رشته مجازی به تفکیک گروه های آزمایشی از روز یکشنبه ۱۲ مهر از طریق درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش ، به منظورِ راهنمایی و کمک به متقاضیان در انتخاب رشته آزمون سراسری سال ١۴٠۵ (برای رشته های با آزمون) در دسترس آنان قرار گرفت.

هزینه خرید کارت اعتباری برای سامانه راهنمای انتخاب رشته مجازی کنکور سراسری ۱۴۰۵ مبلغ ۲ میلیون و ۴۵۰ هزار ریال (۲۴۵ هزار تومان) است.

داوطلبان می توانند با مراجعه به این لینک، انتخاب رشته مجازی خود را انجام دهند. در این سامانه شانس قبولی فرد در ضعیف ترین و قوی ترین امکان قبولی قابل مشاهده است.

همچنین ویژه نامه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال ١۴٠۵ شامل مطالب کاربردی درباره انتخاب رشته از جمله تشریح محتوای کارنامه آزمون، آشنایی با بومی گزینی، انواع سهمیه ها، استفاده از انتخاب رشته مجازی و نکته های مهم در انتخاب رشته اصلی امروز یکشنبه ۱۲ مهرماه منتشر می شود.